Alarma en Hollywood: Refuerzan la seguridad en los Oscar por temor a ataques con drones

Temen que la guerra en medio oriente se pueda trasladar a territorio de los Estados Unidos.

La 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, se realizará bajo un fuerte operativo de seguridad ante advertencias sobre posibles ataques con drones en la Costa Oeste de Estados Unidos.

La ceremonia tendrá lugar en Los Ángeles, una de las ciudades más importantes del país y sede tradicional de la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin embargo, este año el evento está atravesado por la tensión internacional vinculada al conflicto en Medio Oriente y hay temor, según marcan medios locales consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas, el FBI advirtió sobre la posibilidad de ataques con drones en la Costa Oeste como represalia por recientes acciones militares ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán.

Operativo especial de seguridad

Ante este escenario, los organizadores del evento trabajan en coordinación directa con distintas fuerzas de seguridad para evitar cualquier incidente durante la ceremonia.

Desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y los productores ejecutivos de la transmisión confirmaron que están en contacto permanente con la Policía de Los Ángeles y organismos federales.

“Queremos que todos los que vengan al show se sientan seguros y protegidos”, señalaron desde la organización.

Además, explicaron que el operativo contempla diversos escenarios de riesgo, entre ellos posibles ataques con drones, acciones de actores solitarios, la presencia de células dormidas o incluso amenazas tecnológicas y cibernéticas avanzadas.

Un Oscar marcado por el contexto internacional

La ceremonia más importante de la industria del cine suele concentrar a las principales figuras de Hollywood y millones de espectadores en todo el mundo, lo que la convierte también en un evento de alto perfil desde el punto de vista de la seguridad.

Por ese motivo, las autoridades estadounidenses decidieron reforzar el operativo en Hollywood y sus alrededores, con controles especiales y vigilancia permanente durante toda la jornada del domingo, en medio de la creciente tensión internacional.

