Buena asistencia de público en la segunda noche del Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural

Este festejo carnavalesco forma parte del calendario oficial del verano jujeño, con actividades previstas desde las 12 horas y luego a las 20 horas en el predio de Ciudad Cultural.

La segunda noche del Carnaval de Los Tekis se vive este sábado 14 de febrero en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, dentro de los cuatro días centrales del festival que se desarrollan del 13 al 16 de febrero.

Una gran concurrencia en esta segunda noche donde no solos los jujeños se llegaron al predio, además de otras provincias para disfrutar de este carnaval en la ciudad Capital.

La grilla artística de este sábado 14 de febrero y segunda noche estuvo conformada por Los de Jujuy, Franco Barrionuevo, Kapanga, Luciano Pereyra, Los Tekis, DJ Gabinho, Coroico y Willy Campero.

Como sabemos la presencia de la banda anfitriona marca el momento central de cada jornada, combinando folklore con el carnaval norteño y fusiones contemporáneas, sello que caracteriza al festival.

Además el Carnaval de Los Tekis integra música en vivo con prácticas culturales como coplas, diablos, comparsas y encuentros comunitarios que atraviesan toda la provincia durante estas fechas.