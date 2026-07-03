Argentina enfrenta a Cabo Verde por un lugar en los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina afrontará este viernes su primer compromiso de eliminación directa en la Copa del Mundo. En Miami se medirá con la revelación del torneo, Cabo Verde, en busca del pase a los octavos de final.

La Selección Argentina volverá a salir a la cancha este viernes 3 de julio con un objetivo claro: seguir en carrera hacia la defensa del título mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

La hora de inicio del partido varía según el país, ajustándose a los distintos husos horarios y a la expectativa regional. Por ejemplo, en Perú el encuentro comenzará a las 17:00 horas, mientras que en Argentina el inicio está previsto para las 19:00 horas. En Miami, sede del estadio, el partido arrancará a las 18:00 horas (hora local del Este).

Luego de finalizar como líder e invicto de su grupo, la «Scaloneta» inicia la etapa de eliminación directa frente a una selección que se convirtió en la gran sorpresa del campeonato. Cabo Verde, debutante absoluto en una Copa del Mundo, avanzó a esta instancia tras una destacada fase de grupos en la que consiguió valiosos empates ante rivales de jerarquía, consolidándose como uno de los equipos revelación del certamen.

En la previa, Lionel Scaloni evitó cualquier exceso de confianza y destacó las virtudes del conjunto africano. El entrenador argentino remarcó que se trata de un rival ordenado, intenso y peligroso en los contraataques, por lo que pidió máxima concentración para evitar sorpresas.

Todo indica que Lionel Messi volverá a ser titular y liderará el ataque argentino junto a un equipo que buscará imponer su jerarquía desde el comienzo. La principal duda del cuerpo técnico pasa por la conformación de la defensa, aunque Cristian Romero evolucionó favorablemente y tendría grandes posibilidades de regresar al once inicial.

El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto, en una llave que podría acercar a la Albiceleste un paso más hacia la defensa del campeonato obtenido en Catar 2022.

Con la ilusión intacta y el respaldo de miles de hinchas argentinos que acompañarán al equipo en Miami, la Selección buscará dar un nuevo paso en su camino mundialista y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título.