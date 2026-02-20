Era buscada y estaba armada: Cae una mujer tras persecución y ataque a pedradas contra la policía

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM-5) detuvieron esta mañana a una mujer de 34 años, oriunda de Santiago del Estero, tras una persecución en cercanías al Hospital Neuropsiquiátrico de barrio Mariano Moreno.

La sospechosa, al notar la presencia policial en calle Pilcomayo y México, intentó huir por terrenos baldíos, pero fue alcanzada rápidamente por los uniformados que realizaban recorridos preventivos por el sector.

Al ser interceptada, la mujer se tornó extremadamente hostil.

Durante el palpado, los agentes descubrieron que ocultaba entre sus prendas un arma blanca de 20 cm y una piedra de gran tamaño en su riñonera.

Al verificar sus datos en el sistema SI.F.CO.P., se constató que la mujer registra un pedido de comparendo activo por Amenazas.

Al verse acorralada, intentó agredir al personal lanzándoles piedras antes de ser reducida mediante el uso de la fuerza mínima indispensable.

La aprehendida fue trasladada a la Seccional 30 del barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, donde quedó a disposición de la Justicia por el delito de amenazas y la resistencia a la autoridad.

Destacaron que este operativo resalta la efectividad de las patrullas motorizadas para detectar a personas con cuentas pendientes ante la ley que circulan armadas por la ciudad.