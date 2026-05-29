Balance altamente positivo en la lucha contra la criminalidad

La División Captura, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Jujuy, registró durante el año 2025 un balance altamente positivo en relación con la localización, captura y puesta a disposición de la Justicia de personas prófugas en todo el territorio provincial.

En dicho período, se alcanzó una efectividad superior al 85 % respecto del total de personas requeridas por la Justicia provincial, quienes deberán responder ante la Justicia por distintos hechos delictivos.

Entre estos; violación de domicilio, coacción agravada por el uso de armas, lesiones agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, corrupción de menores en concurso real, robo, hurto, amenazas en contexto de violencia de género, robo en grado de tentativa, desobediencia judicial, estrago, facilitación y promoción de la prostitución agravada por tratarse de víctimas menores de edad, amenazas agravadas por utilización de armas, entre otros delitos.

Así mismo, desde el inicio del año 2026 hasta la fecha, se registraron 63 oficios judiciales, de los cuales 54 fueron cumplimentados alcanzando un índice de efectividad del 86 %.

Debe considerarse que el período correspondiente al año 2026 aún se encuentra en curso, existiendo medidas investigativas y operativas activas respecto de los requerimientos restantes.

Con esta labor, la Policía de la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso permanente en la lucha contra la criminalidad, poniendo a disposición de la Justicia a los autores de distintos hechos delictivos y contribuyendo a la seguridad pública mediante la localización y captura de personas que representan un riesgo para la comunidad.