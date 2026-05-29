Llega el invierno con subas del 2,81% para el gas en todo el país y 1,5 en electricidad del AMBA

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios públicos. Las subas rigen desde junio y contemplan subsidios invernales focalizados.

La Secretaría de Energía aprobó los nuevos esquemas de tarifas de los servicios públicos que regirán a partir del 1 de junio, y el impacto en la factura media a nivel país registrará un incremento del 2,81% para el servicio de gas natural por redes.

Por su parte, la energía eléctrica presentará un ajuste promedio del 1,50%, una medida que afectará exclusivamente a los usuarios de la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que las tarifas en las demás jurisdicciones nacionales se encuentran bajo la órbita de los entes reguladores de cada provincia.

La Secretaría de Energía aprobó los nuevos esquemas de tarifas de los servicios públicos que regirán a partir del 1 de junio, y el impacto en la factura media a nivel país registrará un incremento del 2,81% para el servicio de gas natural por redes.

Por su parte, la energía eléctrica presentará un ajuste promedio del 1,50%, una medida que afectará exclusivamente a los usuarios de la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que las tarifas en las demás jurisdicciones nacionales se encuentran bajo la órbita de los entes reguladores de cada provincia.

La normativa expone la necesidad de dar continuidad a la corrección de los precios relativos de la economía impulsada por el Ministerio de Economía, en un contexto donde aún se mantiene vigente la emergencia del sector energético nacional extendida hasta julio de este año.

El invierno llega con el gas estacional mas caro

En el caso del gas natural, la serie de resoluciones que ajusta los cuadros tarifarios para las distribuidoras y transportistas de todo el país detalla que los incrementos mensuales combinan diferentes variables regulatorias de fondo.

El nuevo valor incorpora el traslado de una nueva cuota de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para los segmentos de transporte y distribución, un mecanismo estructurado originalmente en 31 aumentos mensuales y consecutivos. A este componente se suma la fórmula de actualización periódica no automática vinculada a la evolución de los índices de costos mayoristas y de consumo.

A pesar del sendero de recomposición, el Palacio de Hacienda optó por mantener los esquemas de contención para los sectores de menores recursos a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las resoluciones ministeriales ratificaron para el período invernal de junio la prórroga de la bonificación adicional del 25% sobre el consumo base para los usuarios residenciales vulnerables que se encuentren empadronados en este sistema.

Dicha reducción se calcula sobre el costo del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, manteniendo además los bloques de consumo máximo subsidiados.

Que pasará con las tarifas eléctricas del AMBA

Por el lado de la energía eléctrica, el aumento del 1,50% para el área metropolitana responde a pautas similares de indexación sobre las firmas de transporte y distribución técnica de media y alta tensión. Este ajuste afecta solamente a los usuarios de Edenor y Edesur que son las únicas jurisdicciones que se mantiene bajo régimen federal.

Los considerandos de la medida estipulan que para sostener la remuneración de las transportistas en términos reales se evaluaron los indicadores de inflación de abril aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la fórmula polinómica aplicada pesó un 67% el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que marcó un 5,16%, y un 33% el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se posicionó en un 2,58%.

La aplicación diferenciada de la suba eléctrica refleja la disparidad entre el área metropolitana y el resto de las provincias, cuyos gobiernos administran de forma autónoma el impacto de los costos de generación mayorista. Esto implica que los entes provinciales y las cooperativas locales definirán en sus propias ventanillas si replican de manera lineal este porcentaje o si convalidan márgenes superiores para cubrir sus propios costos de distribución interna.

Al decidir aumentos que se ubican por debajo o en línea con las proyecciones inflacionarias del mes anterior, la conducción económica intenta por un lado evitar el retraso históruco de los cuadros tarifarios y a la vez no alimentar una tensión adicional en los índices generales de precios en una época del año donde el consumo residencial de gas y luz estacional tiende a elevarse de forma natural por las bajas temperaturas.

La extensión del subsidio al gas durante junio

La Secretaría de Energía estableció este jueves la extensión durante junio de la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Mediante la Resolución 121/26, el subsidio total al gas natural para los beneficiarios del SEF se mantiene en el 75%, es decir resultado del 50% de la bonificación general establecida el año pasado, más el 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución.

La Secretaría a cargo de María Tettamanti también informó que en el caso de la energía eléctrica, la bonificación extraordinaria se eleva al 11,97% para junio, lo que lleva el subsidio al 62% del consumo base.

«La bonificación extraordinaria es un instrumento que beneficia a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios. Así, la Secretaría de Energía evalúa periódicamente las necesidades de los usuarios y calibra las bonificaciones extraordinarias, en un marco de gradualidad y previsibilidad», se explicó.

(iprofesional)