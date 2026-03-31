El DFI de la PFA expulsó a tres ciudadanos chilenos condenados por integrar una banda criminal armada

En el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó la expulsión del país de tres ciudadanos chilenos, todos mayores de edad, condenados por integrar una organización criminal dedicada a cometer robos violentos con armas de fuego.

La causa se originó a partir de un juicio abreviado llevado adelante por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, a cargo de Silvestre Díaz, que halló culpables a los imputados por su participación en una banda con amplio prontuario delictivo. Entre los delitos acreditados se encuentran robo agravado por efracción, robo agravado por el uso de arma de fuego y hurto, entre otros.

En función de la sentencia dictada y en cumplimiento de la normativa migratoria vigente, el tribunal dispuso la expulsión de los condenados del territorio nacional.

A partir de esa decisión, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó la colaboración de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA para ejecutar la medida. Los tres ciudadanos se encontraban alojados en distintos establecimientos: la Comisaría 1ª de San Isidro, la Unidad Penitenciaria N° 23 de Florencio Varela y la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero.

En ese contexto, se dispuso un operativo de seguridad conformado por tres brigadas, que realizaron el traslado de los detenidos hacia la División Alcaidías de la PFA, donde permanecieron hasta la concreción de su expulsión.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios trasladaron al primero de los expulsados desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hacia la ciudad de Santiago de Chile, donde fue entregado a las autoridades locales.

Finalmente, una segunda comisión policial realizó el traslado de los otros dos ciudadanos hacia el mismo destino, donde quedaron a disposición de la justicia del país vecino.