Avanza el Plan Provincial 2026-2028 con una nueva Mesa Interinstitucional en Alto Comedero

Se realizó la reunión de la Mesa Interinstitucional en Alto Comedero que promueve el trabajo de prevención de la violencia de género

Dando continuidad al trabajo articulado en territorio, se llevó a cabo en Alto Comedero la Mesa Interinstitucional Local (MIL) en el marco del fortalecimiento de las políticas públicas consolidando un espacio entre organismos del Estado, organizaciones sociales y actores comunitarios.

Mesa Interinstitucional Local

Durante el encuentro el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades encabezado por la presidenta, Lourdes Navarro, avanzó en la incorporación de nuevos actores sociales que permite ampliar la mirada y enriquecer las estrategias de abordaje de la violencia de género y diversidad.

Esta participación de todos los sectores resulta fundamental para la construcción del Plan Estratégico Provincial 2026-2028 de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad, ya que garantiza que los lineamientos diseñados respondan a las realidades y necesidades específicas de cada sector.

Se trabajó en el intercambio de propuestas y experiencias con la participación de 45 representantes de instituciones y organizaciones de Alto Comedero, fortaleciendo la generación de redes interinstitucionales que optimizan la prevención de la violencia por motivos de género, a través de la detección temprana y la correcta intervención en situaciones de vulnerabilidad.

El año pasado brindaron sus aportes y en esta oportunidad realizaron la devolución sobre el documento final y junto al equipo del Consejo Provincial de Mujeres se planificaron las acciones conjuntas.

Con estos espacios de diálogo y construcción colectiva se reafirma la importancia de continuar impulsando instancias participativas que contribuyan a la consolidación de una provincia más justa, igualitaria, libre de violencia y discriminación.

Participaron el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.

También estuvieron, la directora de Políticas Públicas Alto Comedero, Patricia Moya; la Sub Secretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise; la directora de Niñez, Fernanda Altea; la concejal Brenda Caravajal y Verónica Aramayo, jefa de Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades. Dirección de Salud Integral y Género.