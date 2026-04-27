Jorge Rodríguez convoca a venezolanos en el exterior a regresar y reconstruir el país

Durante una actividad por una Venezuela libre de sanciones, el líder parlamentario instó a los compatriotas en el extranjero a regresar y contribuir a la economía nacional.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hizo un llamado este lunes a los venezolanos que se encuentran en el exterior para que regresen al país y se unan a la tarea de reconstrucción económica. «Vénganse para acá, dejen de estar en otros países. Los venezolanos vénganse para Venezuela. Vamos a construir una verdadera prosperidad económica», declaró Rodríguez desde Cumaná, en el estado de Sucre, durante un evento relacionado con la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones.

La movilización, que comenzó el 19 de abril, fue convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y busca exigir el levantamiento de las sanciones internacionales y fomentar la unidad nacional, según informaron fuentes locales. La Agencia Noticias Argentinas también destacó la importancia de esta actividad en el contexto actual del país.

El presidente del Parlamento resaltó que esta iniciativa refleja «el fervor del pueblo y su demanda de que Venezuela pueda integrarse plenamente al ámbito económico, político y cultural global sin restricciones externas». Rodríguez enfatizó la necesidad de superar divisiones internas y avanzar hacia un consenso nacional, en sintonía con los mensajes que han sido reiterados durante la movilización, que busca «pasar la página» de las diferencias políticas.

La peregrinación concluirá a finales de abril con un acto central liderado por Delcy Rodríguez, en el marco de una estrategia del Gobierno destinada a reforzar su llamado al levantamiento de sanciones y a la recuperación económica del país.