Conferencia climática en Colombia resalta la falta de financiamiento para energías limpias

Durante una conferencia en Santa Marta, expertos alertaron sobre la escasez de financiamiento como un obstáculo crítico para alejarse de los combustibles fósiles y avanzar hacia energías más sostenibles.

La escasez de financiamiento se ha convertido en uno de los principales desafíos en la lucha por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, afirmaron el lunes funcionarios y especialistas en una conferencia internacional llevada a cabo en Colombia, cuyo objetivo es acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias.

El evento, realizado en la ciudad costera de Santa Marta, se desarrolla en un contexto donde gobiernos de todo el mundo enfrentan una creciente presión para ir más allá de las promesas climáticas y establecer acciones concretas para eliminar gradualmente el uso de petróleo, gas y carbón, que son los principales causantes del calentamiento global.

A pesar de que las negociaciones climáticas de la ONU han reconocido la necesidad de una transición hacia energías renovables, no se han implementado mecanismos específicos, lo que ha dejado a los países y regiones a lidiar con los retos económicos de manera aislada.

Aunque la generación de energía renovable, como la solar y la eólica, suele ser más económica que la de combustibles fósiles, los expertos advierten que los costos de la transición están influenciados por diversos factores. Los gobiernos deben realizar significativas inversiones en infraestructura, como redes eléctricas y sistemas de almacenamiento, al mismo tiempo que reemplazan los sistemas existentes de petróleo y gas que son fundamentales para muchas economías.

En los países en desarrollo, los altos costos de endeudamiento y el acceso limitado a financiamiento pueden incrementar considerablemente el costo de los proyectos de energía limpia, a pesar de que a largo plazo puedan resultar más económicos.

El sistema financiero favorece a los combustibles fósiles

Según los especialistas, el problema radica en la estructura del sistema financiero global. Muchos gobiernos no están en contra de alejarse de los combustibles fósiles, pero se ven limitados por la deuda, un margen fiscal reducido y el alto costo de financiar proyectos de energías más limpias, afirmó Amiera Sawas, directora de investigación y políticas en la Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative.

«No están ideológicamente atados a los combustibles fósiles», subrayó. «Pueden acceder con mayor facilidad al financiamiento para combustibles fósiles».

En muchas regiones en desarrollo, los costos de financiamiento para la energía renovable pueden ser significativamente más altos que en economías más ricas —con un promedio de alrededor del 15% en algunas partes de África frente a aproximadamente un 2% en Europa y Norteamérica—, lo que hace que sea más económico a corto plazo mantener inversiones en petróleo y gas.

Esta situación puede generar lo que los investigadores denominan una «trampa de deuda para combustibles fósiles», donde los países dependen de los ingresos del gas y el petróleo para saldar deudas y mantener su acceso a la energía, limitando su capacidad de invertir en alternativas.

Gobiernos buscan formas de financiar la transición

En este marco, algunos gobiernos están utilizando los propios ingresos generados por los combustibles fósiles para ayudar a financiar la transición. En el estado brasileño de Espírito Santo, las autoridades han indicado que los ingresos provenientes de la producción de gas y petróleo están siendo destinados a financiar la transición hacia energías más limpias, incluyendo un nuevo fondo diseñado para atraer inversión privada en proyectos de reducción de emisiones.

Sin embargo, los expertos advierten que este enfoque tiene limitaciones. Los ingresos por combustibles fósiles son volátiles, están sujetos a las fluctuaciones del mercado global y se espera que disminuyan a medida que los países reduzcan su producción y consumo.

«El financiamiento climático es un desafío en todo el mundo, pero a nivel subnacional es aún mayor», sostuvo Nicolas Lippolis, fundador y director ejecutivo del Centre for Energy, Finance and Development, quien moderó un panel sobre el uso de regalías para la transición energética durante la conferencia.

Las regiones más ricas usan políticas para reducir la brecha

Funcionarios de regiones más ricas han afirmado que están intentando cerrar parte de esa brecha a través de políticas y mecanismos de mercado. California, por ejemplo, ha implementado mercados de carbono que obligan a las empresas a pagar por sus emisiones o a limitarlas, así como estándares de combustibles de bajo carbono para atraer inversión y facilitar la transición.

«Mantenemos nuestro firme compromiso con la neutralidad de carbono para 2045», declaró Sarah Izant, subsecretaria de política climática de la Agencia de Protección Ambiental de California. Añadió que este cambio también aporta beneficios a la salud pública y a la economía.

Izant destacó que California sigue siendo un «socio estable y confiable» en la acción climática, subrayando las coaliciones de algunos estados de EE. UU. que continúan buscando reducir emisiones, a pesar de que la política federal a veces se aleja de los compromisos climáticos internacionales. Reconoció que la transición presenta desafíos, incluyendo interrupciones en el suministro de combustibles a medida que se cierran refinerías y la necesidad de complementar con importaciones a corto plazo.

El gobierno de EE. UU. no fue invitado a la conferencia de Santa Marta, que, según los organizadores, se centró en países que buscan acelerar la transición hacia energías más limpias.

En Canadá, Quebec ha adoptado un enfoque más directo al aprobar una ley que detiene por completo la nueva exploración y producción de combustibles fósiles. «Decidimos, en consenso, decir no a los combustibles fósiles en Quebec», enfatizó Jean Lemire, enviado climático de la provincia, aunque reconoció la presión existente debido a los costos y políticas energéticas.

A pesar de ello, advirtió que los esfuerzos globales para coordinar la transición siguen siendo lentos. «Ahora mismo en la ONU no logramos grandes avances en nada… porque estamos bajo la regla del consenso», afirmó, refiriéndose a un sistema en el que todos los países deben estar de acuerdo antes de adoptar una decisión.

Los esfuerzos para generar impulso fuera de las conversaciones formales de la ONU continúan. Tuvalu, una nación insular del Pacífico altamente vulnerable al aumento del nivel del mar, anunció que será el próximo anfitrión de la conferencia. «Tuvalu no espera a que el resto del mundo actúe, vamos a la vanguardia», declaró Maina Vakafua Talia, ministro del Interior, Medio Ambiente y Cambio Climático del país. «Esta no es una postura de negociación: es una cuestión de supervivencia».

El debate en Santa Marta pone de manifiesto un cambio más amplio en la transición energética: de un desafío tecnológico a uno económico, centrado en movilizar inversiones y reconfigurar economías que han dependido de los combustibles fósiles durante mucho tiempo.

No obstante, los ponentes afirmaron que el problema aún persiste. «Hay mucho dinero para la guerra», destacó Lemire. «Pero hay un enemigo común —el cambio climático— y no vemos ese dinero».

(Cadena3)