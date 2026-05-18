La Quiaca: Restituyen vehículos secuestrados en Bolivia y destacan cooperación judicial y policial binacional

Tras la habilitación de la Oficina de Reconocimiento de Personas en la fiscalía de la ciudad de La Quiaca, se llevó adelante la restitución de vehículos que fueron secuestrados en territorio boliviano.

Fue en el marco del trabajo coordinado entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad de Argentina y Bolivia, dentro de las políticas de cooperación y seguridad en la zona de frontera.

Las actividades estuvieron encabezadas por el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, junto al procurador general adjunto, Diego Chacón, quienes estuvieron acompañados por el fiscal especializado en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11 de La Quiaca, Alberto Mendivil y el jefe de la Policía de la provincia, Comisario General Joaquín Carrillo.

Además, participaron el fiscal departamental de la Fiscalía Departamental de Potosí, Abg. Erick Gonzalo Aparicio Mendoza; el comandante departamental de la Policía de Potosí, Cnl. Pompeo Rigoberto Sánchez; y el comandante de Frontera Policial Villazón, Cnl. Msc. Cad. Erick A. Revollo Torrez; autoridades de la Unidad Regional Nº 5 de la Policía de Jujuy; representantes de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Migraciones.

Restitución de vehículos

La misma se concretó en el Puente Internacional “Horacio Guzmán”. Se trata de cinco vehículos —cuatro motocicletas y un automóvil— recuperados en territorio boliviano y vinculados a causas delictivas cometidas en Argentina: 2 motocicletas marca KTM, modelo RC 200, 2 Motocicletas marca Royal Enfield, modelo Himalayan, todas con pedido de secuestro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y un automóvil marca Toyota Etios, con pedido de secuestro en la ciudad de La Quiaca.

La cooperación sostenida entre las instituciones de ambos países frente a distinto tipo de delitos a ambos lados de la frontera se ha desarrollado durante los últimos meses con éxito, dando resultados concretos en las investigaciones en curso.

Distinciones

Como cierre de la jornada, se llevó a cabo un reconocimiento institucional a autoridades bolivianas por la colaboración y el compromiso demostrado en las tareas conjuntas desarrolladas entre ambos estados.

En ese contexto fueron distinguidos el fiscal departamental de la Fiscalía Departamental de Potosí, Abg. Erick Gonzalo Aparicio Mendoza; el comandante departamental de la Policía de Potosí, Cnl. Pompeo Rigoberto Sánchez; y el comandante de Frontera Policial Villazón, Cnl. Msc. Cad. Erick A. Revollo Torrez.

Este tipo de encuentros y acciones coordinadas permiten fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, mejorar las estrategias de investigación y consolidar el trabajo conjunto en materia de seguridad y justicia en la región fronteriza.