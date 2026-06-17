Las becas que acercan el sueño de ser médicos al servicio de Jujuy

Estudiantes de Humahuaca y Fraile Pintado compartieron cómo el acompañamiento del Gobierno de Jujuy les permite sostener su formación y fortalecer el compromiso de ejercer la medicina donde más se necesita.

La política de becas impulsada por el Gobierno de Jujuy para estudiantes de la carrera de Medicina no solo representa un apoyo económico para quienes inician su formación profesional. Detrás de cada beneficiario hay historias de esfuerzo, proyectos familiares y un fuerte compromiso con el futuro de la salud pública de la provincia.

Marcelo Flores, oriundo de Humahuaca, fue uno de los estudiantes seleccionados. Con emoción, contó que la beca significa un alivio para su familia y el reconocimiento a años de sacrificio compartido.

«Mi situación desde la niñez no fue fácil. Perdí a mi padre siendo chico y desde muy joven tuve que trabajar junto a mis hermanos. Todo ese esfuerzo hoy tiene una recompensa», expresó.

Marcelo destacó que este acompañamiento le permitirá continuar sus estudios con mayor tranquilidad y, al mismo tiempo, aliviar la economía familiar. «Ahora mis hermanos también van a tener más posibilidades de estudiar lo que ellos quieren. Para mi mamá esto significa un peso menos», afirmó. Su objetivo está claro: regresar a Humahuaca para ejercer la profesión que eligió. «No hay nada más bonito que estar en casa. Quiero poder brindar mi vocación donde la gente más lo necesita», sostuvo.

Estímulo y acompañamiento

También recibió la beca Violeta Martínez Ocampo, de Fraile Pintado, quien valoró la iniciativa como una oportunidad para completar la carrera y contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario provincial. «Sabemos que en Jujuy hacen falta muchos médicos y que hay lugares donde el acceso a la salud todavía es difícil. Queremos dar ese paso para acercar la atención a quienes más la necesitan», señaló.

La estudiante consideró que el acompañamiento económico constituye un estímulo fundamental para sostener la formación universitaria. «Esta carrera me apasiona y me hace muy feliz saber que algún día voy a poder ayudar a otras personas. La beca nos beneficia para que podamos continuar estudiando y cumplir ese objetivo», concluyó.

Las becas para estudiantes de Medicina forman parte de una estrategia del Gobierno de Jujuy destinada a fortalecer la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la salud pública, especialmente en las regiones donde la presencia de médicos resulta prioritaria.

«Vocación Médica en Territorio»

“Vocación Médica en Territorio” se fundamenta en un modelo de corresponsabilidad: el Estado provincial acompaña la formación académica de los becarios mediante un apoyo económico y un esquema de acompañamiento durante su trayecto universitario, mientras que los estudiantes asumen el compromiso de contribuir, una vez graduados, al fortalecimiento del sistema de salud.

En este marco, los beneficiarios deberán cumplir un período de tres años de ejercicio profesional remunerado en establecimientos del sistema de salud provincial. Los destinos serán definidos por el Ministerio de Salud, en función de criterios vinculados a la cobertura de servicios de salud, la distribución territorial de los recursos humanos y las prioridades del sistema. Finalizado este período, los profesionales podrán desarrollar su actividad sin restricciones, tanto en el ámbito público como privado.

De este modo, el programa no se configura como una beca asistencial, sino como una herramienta de política pública orientada a la formación y retención de profesionales en el sistema de salud, promoviendo una distribución más equitativa y eficiente del recurso humano en el territorio.