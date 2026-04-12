Otro triunfo de Gimnasia como visitante: Se impuso a Agropecuario por 2 a 1

Gimnasia de Jujuy venció 2-1 a Agropecuario en condición de visitante, por la fecha 9 de la Primera Nacional. Mauro Cachi y Cristian Menéndez anotaron los goles del “Lobo” jujeño.

El partido se mantuvo intenso, con el conjunto jujeño asegurando la victoria sobre el final, con este triunfo como visitante en el estadio Ofelia Rosenzuaig, el equipo dirigido por Hernán Pellerano sumó tres puntos vitales para mantenerse en los puestos de vanguardia de su zona. El partido fue dirigido por el árbitro Nahuel Viñas.

Fue un arranque electrizante con dos goles en el primer minuto efectivo de juego, y un segundo tiempo donde el “Lobo” golpeó en el momento justo.

El encuentro comenzó con emociones desde el vestuario. A los 2 minutos, Agropecuario se puso en ventaja a través de Tomás Lecanda, aprovechando una desconcentración defensiva del conjunto visitante. Sin embargo, la reacción del “Lobo” fue inmediata: apenas un minuto después, Mauro Cachi igualó el marcador tras una rápida acción ofensiva. Ese golpe anímico marcó el tono del encuentro y dejó en claro que Gimnasia no estaba dispuesto a ceder terreno.

En el inicio del segundo tiempo, cuando todavía se acomodaban los equipos, apareció Cristian Menéndez para marcar el 2 a 1 definitivo. El delantero aprovechó su oportunidad y definió con precisión, sellando una remontada clave.

A partir de allí, el equipo jujeño mostró madurez: ordenó sus líneas, controló los tiempos del partido y resistió los intentos del local, que buscó el empate sin demasiada claridad.

Tras esta victoria de Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante Agropecuario, la tabla de posiciones de la Zona B en la Primera Nacional 2026 (al cierre de la jornada del domingo 12 de abril) muestra al «Lobo» jujeño en los puestos de arriba.

Con el triunfo 2-1 de hoy, alcanzó los 18 puntos y se ubica como escolta, igualando provisionalmente la línea del puntero, aunque con mayor cantidad de partidos ganados (6).

En lo que respecta a la Zona de Clasificación, los primeros ocho equipos de cada zona clasificarán al torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Expulsión de Hernán Pellerano

La roja se produjo en el segundo tiempo (alrededor de los 35 minutos), en un tramo donde el partido estaba tenso y con el resultado 2-1 a favor del “Lobo”.

Si bien todavía no hay un parte arbitral detallado hecho público, el minuto a minuto del encuentro indica que Pellerano fue expulsado por protestas hacia el árbitro Nahuel Viñas. La decisión se dio en medio de reclamos por fallos arbitrales durante el desarrollo del complemento.

Síntesis:

Agropecuario (1): Luciano Acosta, Facundo Sánchez, Santiago Gallucci, Tomás Lecanda, Matías Molina, Brian Blando, Rodrigo Castro, Milton Ramos, Antonio Napolitano, Danilo Ruiz Díaz y Lorenzo Barrera. DT. Adrián Adrover.

Gimnasia y Esgrima (2): Milton Álvarez, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte , Delfor Minervino, Francisco Molina, David Gallardo, Francisco Maidana, Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT. Hernán Pellerano

Goles: Mauro Cachi (3′ PT) y Cristian Menéndez (46′ ST) para Gimnasia de Jujuy.

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Ofelia Rozenzuaig.

Torneo: Primera Nacional 2026 – Zona B.