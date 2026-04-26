Atentado en Colombia con explosivos en la vía Panamericana dejó al menos 14 muertos

Las autoridades atribuyeron los ataques a un grupo remanente de las FARC.

Un ataque con explosivos dejó al menos catorce muertos y más de 30 heridos en la vía Panamericana, carretera que conecta a las ciudades colombianas de Cali, en el Departamento de Valle del Cauca (suroeste), y Popayán, Cauca (suroeste), informaron este sábado medios locales.

El comandante de las Fuerzas Militares de país colombiano, General Hugo López, responsabilizó del hecho a los remanentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y señaló que se encuentra en el lugar verificando la información junto a la Policía.

«Es una acción terrorista clara de las estructuras de (alias) Mordisco y de la Jaime Martínez contra la población civil», advirtió en referencia a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la extinta guerrilla FARC dirigida por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país.

El atentado forma parte de una serie de ataques violentos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca contra instalaciones civiles y militares en las últimas 24 horas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló a un jefe guerrillero apodado «Marlon» como el responsable en campo de los ataques y elevó la recompensa por su captura a 4.500 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en dos de los ataques contra objetivos militares los guerrilleros utilizaron buses de servicio escolar, lo que constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario.

La Aeronáutica Civil denunció que uno de los ataques afectó un radar de control aéreo cercano a la localidad de El Tambo, a 35 kilómetros al oeste de Popayán, y advirtió que este hecho pone en riesgo un servicio esencial para la seguridad aérea del país.

Mensaje de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, subió un posteo en la red social X y escribió: «¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia. El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población».

«Los que atentaron y mataron e hirieron civiles en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados», agregó.

Además, el mandatario subrayó que «quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito. Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional».

(Agencia NA)