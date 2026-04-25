Cine de las Alturas: Jujuy apuesta al cine de género con la incorporación de “Horror Andino”

El Festival de Cine de las Alturas se realizará en Jujuy del 13 al 17 de mayo y contará con una sección dedicada al cine de género llamada Horror Andino.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas incorporará este año una nueva sección denominada «Horror Andino», un espacio dedicado al cine fantástico, terror y ciencia ficción, que se suma a la grilla de programación con el objetivo de ampliar la propuesta curatorial del evento.

La iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para aficionados del género, cineastas especializados y público en general, en torno a un fenómeno cultural de creciente interés: el cine de terror y lo fantástico en sus múltiples variantes. A su vez, propone una invitación al público joven para acercarse a las salas de cine.

En este sentido, la sección propone un recorrido que abarca desde los subgéneros clásicos hasta las expresiones híbridas contemporáneas, poniendo en diálogo estas narrativas con las estéticas del territorio andino y las nuevas sensibilidades del cine regional.

Con esta incorporación, el Festival fortalece su posicionamiento como espacio de referencia para el cine andino contemporáneo, integrando nuevas miradas y ampliando sus públicos.

Producciones que integran “Horror Andino”

Mitra, apaga la luz para poder ver | Dir. Diego Sebastián Bellocchio | Argentina

El susurro | Dir. Gustavo Hernández Ibáñez | Uruguay, Argentina

Chuzalongo | Dir. Diego Ortuño | Ecuador, Perú, España, Canadá

La virgen de la tosquera | Dir. Laura Casabé | Argentina, México, España

El desentierro | Dir. Ezequiel Forte Rodríguez | Jujuy

El soldado y el diablo | Dir. Araceli Joana Elizabeth Aguirre e Ignacio Sánchez Moreau | Jujuy

Nicasio en la oscuridad | Dir. Diego Yapur | Catamarca

Serafina | Dir. Gonzalo Calzada | Jujuy

Watukuy | Dir. Agustín María Lagos | Catamarca

Además de las funciones tradicionales, la sección contará con proyecciones especiales a medianoche y presentaciones con directores y productores invitados. A su vez, se desarrollará un encuentro sobre cine de terror para poner en común los desafíos que enfrentan quienes desarrollan proyectos de este tipo.

“Horror Andino” tendrá como padrino al director argentino Gonzalo Calzada, referente del género, quien estará a cargo de la inauguración oficial de la sección.