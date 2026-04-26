A pesar del empate el Lobo sumo y sigue puntero en el campeonato

Fue su primer empate en lo que va del Torneo. Gimnasia jugó parte del encuentro con 10 hombres por la expulsión de Paradela a poco de finalizar la primera etapa.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató sin goles ante Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, por la 11° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo sumó un punto en un partido, que se complicó tras la expulsión de Federico Pardela, cuando finalizaba el primer tiempo.

No se sacaron ventaja entre “La Crema” con el equipo de Hernán Pellerano que no tuvo complicaciones, más allá de alguna jugada esporádica del conjunto local que también paso algún que otro sofocón porque el Lobo, no se resignó a atacar, pero siempre cuidando el retroceso.

Con este empate, Gimnasia sigue puntero con 22 puntos, segundo sigue Tristán Suárez con 17 puntos, aunque un partido menos. Ahora, enfrentará a Deportivo Maipú el próximo domingo a las 15:30 en el estadio “23 de Agosto”.

“Siempre es bueno sumar de visitante”

David Gallardo el jugador Lobo estimó que el encuentro resultó “muy duro”, debido a que Gimnasia se encontró “con un jugador menos en una cancha chica, escenario en el cual nos tuvimos que replegar”, argumentó.

Prosiguió señalando, que “sabemos que al faltar un jugador tenemos que hacer el doble de esfuerzo y el equipo está preparado para eso”. “Así sacamos adelante este desafío”, aseveró.

Finalmente, Gallardo resaltó que “el torneo es muy largo y siempre es bueno sumar de visitante”.

“Este equipo se repone y va a buscar los partidos”

A su turno, Delfor Minervino consideró que Gimnasia enfrentó un rival “difícil” que además “venía de hacer un gran partido con goleada incluida el fin de semana pasado”.

Continuó remarcando, que en la adversidad el albiceleste “se repone y va a buscar cada partido. Esta fortaleza es la que más rescato del equipo”.

Síntesis del partido:

Atlético Rafaela (0): Mayco Bergia, Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wuattier, Leonardo Flores, Facundo Soloa, Agustín Obando, Francisco Nouet, Martiniano Moreno y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Milton Álvarez, Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte, David Gallardo, Hugo Soria, Claudio Pombo, Francisco Molina, Federico Paradela y Cristian Menéndez. DT: Hernán Pellerano

Cambios: En el segundo tiempo, a los 14 minutos Ijiel Priotti por Nouet (AR) y Joel Bonifacio por Obando (AR); a los 18 minutos, Maximiliano Casa por Menéndez (GyE) y Abel Argañaraz por Molina (GyE); a los 27 minutos Roque Ramírez por Albertengo (AR) y Marcos Fernández por Solveyra (AR); a los 34 minutos Francisco Maidana por Pombo (GyE); a los 40 minutos Ariel González por Flores (AR) y a los 41 minutos Octavio Bianchi por Gallardo (GyE).

Amonestados: Agustín Obando, Gabriel Fernández, Francisco Nouet, Fernando Ponce e Iván Juárez, Cristian Menéndez y Hernán Pellerano.

Incidencias: Expulsado Paradela (GyE) a los 45 minutos del primer tiempo

Arbitro: Javier Delbarba, Joaquín Badano, asistente 1; Gonzalo Roldán, asistente 2; cuarto árbitro Adrián Núñez Rodríguez.

Estadio: Nuevo Monumental