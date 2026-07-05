ATE y pymes acuerdan plan de lucha para defender el empleo y la producción nacional

Coincidieron en avanzar en un plan de lucha conjunto frente a 27.000 cierres de empresas y más de 300.000 puestos de trabajo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) recibió a representantes de distintos sectores pymes del país, con los que coincidió en avanzar en un plan de lucha conjunto para defender los puestos de empleo y la producción nacional, frente a 27.000 cierres de empresas y más de 300.000 puestos de trabajo perdidos entre el sector público y privado.

“No vamos a frenar el ‘industricidio’ provocado por Milei si las peleas las damos por separado. Esta reunión es muy importante porque nos permitirá articular entre nuestros sectores y unificar las medidas de fuerza”, señaló el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sostuvo que “los trabajadores no tenemos por qué estar confrontados con los empresarios de verdad, los que no son agentes del poder económico concentrado, los que se levantan a las 6 de la mañana y trabajan todo el día para sostener sus empresas”.

“Hemos definido una actuación conjunta en la acción gremial, en el plano judicial y también parlamentario, para ponerle fin al desguace del Estado, al cierre de las empresas y a la pérdida de los puestos de trabajo tanto en el sector público como en el privado”, aseveró el titular de ATE.

ATE y los empresarios pymes analizaron la “crítica situación” que atraviesan distintos sectores industriales e hicieron hincapié en la necesidad de articular acciones conjuntas con usuarios y consumidores, se informó en un comunicado.

En ese sentido, respaldaron la continuidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de todos los organismos de control y regulación estatal afectados por recortes impulsados desde el Gobierno nacional.

Además, resaltaron el peligro de que la metrología legal deje de estar en manos del INTI desde el 1 de julio, ya que esta decisión pone en riesgo las garantías de control estatal sobre mediciones cotidianas ante la ausencia de un Estado que proteja a las mayorías populares.

Se trata del área a cargo de certificar y controlar el correcto funcionamiento y la medición de los equipos de alcoholímetros, fotomultas, balanzas comerciales, surtidores de combustible y la seguridad e higiene de vacunas y medicamentos.

ATE, junto a referentes del sector textil e industrial, definió avanzar en una estrategia conjunta y coordinada en los ámbitos judicial y político.

Esta podría incluir la presentación de recursos de amparo junto al sindicato y la convocatoria a todos los sectores afectados, consolidando una alianza entre la producción y los trabajadores como sujeto político frente a la crisis.

La reunión contó con la presencia de distintos empresarios pymes, como: Carlos Norrih (PyMESUR), David Selser (Confederación General Económica), Julián Moreno (APYME), Luciano Galfione (Fundación ProTejer), Rodolfo Libermann (APYME), Lucía Knorre (Fundación ProTejer), Jorge Karagozlu (Centro de Investigación INTI), Alberto Héctor Melo (CaRePe), Paola Benítez (CaRePe) y Marcelo Baldivieso (CaRePe).

Agencia NA