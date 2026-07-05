Gimnasia resistió en Libertad, afianzó su liderazgo absoluto y estiró ventajas en la tabla de posiciones

Gimnasia de Jujuy igualó 1 a 1 con Midland de visitante, en el marco de la fecha 19 de la Primera Nacional 2026.

De esta manera, el “Lobo” reafirmó su condición de único líder en la Zona “B” y estiró a 4 su ventaja respecto de su inmediato perseguidor (Atlanta) con 37 unidades.

Delfor Minervino abrió el marcador para el albiceleste a los 43’ y Jeremías Perales puso cifras finales a los 96’.

Al siempre complejo territorio bonaerense, se le sumó un factor extra y poco habitual para el fútbol argentino: el campo de juego de césped sintético.

El libreto estratégico voló por los aires muy temprano. Tras una doble amonestación, Claudio Pombo vio la tarjeta roja de manera prematura, dejando a Gimnasia con un jugador menos durante gran parte del cotejo.

Lejos de amedrentarse ante la inferioridad numérica, el conjunto jujeño se puso el mameluco de trabajo.

A lo descripto, se agregó una persistente e implacable lluvia que transformó la superficie sintética en una pista rápida y traicionera, imposibilitando por completo el juego asociado y a ras del suelo que suele proponer el puntero.

Los dirigidos por Hernán Pellerano fue una muestra de carácter y despliegue físico conmovedor. Multiplicándose en cada sector de la cancha, cerrando líneas y replegándose con un orden táctico impecable, Gimnasia aguantó los embates del local y supo golpear en el momento justo para volverse a la “Tacita de Plata” con un punto valioso.

Minervino: “Trabajamos con sacrificio”

Minervino analizó lo acontecido en Libertad, indicando que “sabíamos el tipo de partido que debíamos enfrentar, ante un equipo que propone siempre”.

Continuó señalando, que “trabajamos el trámite con sacrificio y un poco condicionados” y puntualizó que “el campo de juego no fue el habitual”.

Tras resaltar que “por poco no pudimos llevarnos los tres puntos de visitante”, Minervino anticipó los desafíos que se aproximan, enfatizando que “estamos muy enfocados en lo que viene”, en alusión al choque con Chacarita.

Síntesis:

Midland 1: Mauro Leguiza; Lautaro Laharque, Pedro Castorati, Leonel Gigli y Mariano Penepil; Uriel Guzmán, Nicolás Violini, Jesús Camaño y Marco Roseti; Jeremías Perales y Matías Flores. DT Joaquín Iturrería.

Gimnasia y Esgrima 1: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Joaquín Varela y Emiliano Endrizzi; Federico Paradela, Hugo Soria, Claudio Pombo y Martín Lazarte; Abel Argañaraz y Octavio Bianchi. DT Hernán Pellerano.

Goles: Delfor Minervino (43’) para Gimnasia – Jeremías Perales (96’) para Midland.

Amonestados: Matías Flores, Pedro Castorati y Rodrigo Cao – En Gimnasia, Claudio Pombo, Guillermo Cosaro y Milton Álvarez. En Midland

Expulsado: Claudio Pombo (33’) en Gimnasia.

Cambios: En Midland; Ramiro Luna por Matías Flores, Rodrigo Cao por Uriel Guzmán, Valentín Madalón por Pedro Castorati y Pablo Casarico por Lautaro Laharque. – En Gimnasia; Gonzalo Villarreal por Martín Lazarte, Francisco Maidana por Federico Paradela, Juan Franzoni por Octavio Bianchi y David Gallardo por Abel Argañaraz.