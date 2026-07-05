El gobernador Sadir supervisó el avance de obras de infraestructura urbana en Fraile Pintado

Los trabajos contemplan la construcción de cordón cuneta y un nuevo paseo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en el barrio 30 de Octubre. Destacan el esquema de financiamiento mixto entre la Provincia, el municipio y los vecinos.

El gobernador Carlos Sadir recorrió las obras de cordón cuneta y la construcción de un nuevo paseo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, ubicadas en el barrio 30 de Octubre de la localidad de Fraile Pintado. Las tareas se llevan adelante mediante un esfuerzo articulado que involucra activamente al Ejecutivo provincial, la gestión municipal y a la propia comunidad.

Durante la visita, el mandatario provincial ponderó el nivel de organización alcanzado entre el municipio y los residentes para la concreción de los trabajos, señalando que el objetivo central es consolidar un barrio más ordenado y limpio que contribuya de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población.

«El paseo y el cordón cuneta quedaron fantásticos; es un gran trabajo de los empleados del municipio. Tenemos el compromiso de seguir apoyando al intendente y seguramente se van a seguir haciendo más obras», afirmó Sadir, anticipando además que ya se proyectan futuras tareas de pavimentación para la localidad.

Financiamiento mixto y recuperación del espacio público

Por su parte, el intendente de Fraile Pintado, José Cardozo, destacó el impacto de la modalidad de financiamiento y ejecución mixta implementada para estas obras de infraestructura urbana. El jefe comunal adelantó que el proyecto sobre la avenida Yrigoyen culminará con una etapa de parquizado que incluirá la instalación de juegos infantiles y un gimnasio urbano.

«Este sector estaba abandonado y ahora lo estamos culminando. La provincia siempre nos está dando una mano», concluyó Cardozo, valorando el rescate de un espacio que antes se encontraba en desuso y que ahora se transformará en un punto de encuentro y recreación para las familias del barrio.