Más de 80 emprendedores accedieron a kits digitales y capacitaciones en Jujuy

En el marco del 5to. aniversario del Club de Emprendedores, el intendente municipal, Raúl “Chuli” Jorge, participó de una jornada especial, donde se realizó la entrega de kits digitales que serán destinados a fortalecer los proyectos locales y potenciar herramientas tecnológicas para el sector emprendedor local.

Durante el encuentro, el jefe comunal expresó, “muy contentos de poder acompañar este amable gesto de una empresa mundialmente conocida como Coca-Cola, que tuvo el reconocimiento y el gesto de acompañar a emprendedores de la ciudad con la entrega de kits, que son tablets con un sistema y una capacitación especial”, expresó.

Asimismo, explicó “estas herramientas permitirán a los beneficiarios fortalecer distintas áreas de gestión vinculadas a sus negocios y van a poder desarrollar todo aquello que tiene que ver con el emprendedurismo, desde la gestión de finanzas hasta los procesos propios de cada emprendimiento”, señaló.

En cuanto a la entrega del material, detalló “Chuli” Jorge, “son 87 kits para toda la gente que nutre el Club de Emprendedores del municipio y que potencia ésta propuesta de un municipio activo, que piensa en el futuro de mucha gente que está buscando caminos para sustentarse, vivir y tener trabajo”, concluyó.

Por su parte, la directora Gral de Desarrollo, Jimena Jurado se refirió a la continuidad de generar alianzas estratégicas que “fortalecen a todo el ecosistema emprendedor, así que muy felices de conocer los 10 nombres de los finalistas que van a pasar al Demo Day el día 21, y también de recibir a un socio estratégico como Coca-Cola, que viene trabajando en el desafío de acercar más herramientas para los emprendedores e impulsar sus negocios”, expresó Jurado.

En este contexto, resaltó la entrega de 88 kits de digitalización destinados a emprendedores locales, con el objetivo de acompañar el crecimiento de sus proyectos y potenciar sus herramientas tecnológicas.

Por su parte, Romina Sarabia, gerenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Arca Continental, felicitó al Club de Emprendedores por sus cinco años de trabajo y destacó el impacto de las capacitaciones digitales.

A la vez exclamó “es un orgullo poder acompañarlos con la entrega de 88 kits digitales, sabemos que hay más emprendedores que pueden aprovechar estas herramientas”. Hasta el 31 de octubre seguirá habilitada la plataforma Impulsa Tu Negocio para acceder gratuitamente a capacitaciones digitales”, explicó.

Finalmente, Agustín Pizarro, gerente comercial de Coca-Cola Arca Continental en Jujuy, señaló “el emprendedurismo representa una apuesta clave para el futuro de la provincia, por lo que creemos que es el futuro de nuestra provincia y tenemos que apostar al desarrollo, a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial y al crecimiento digital”.

Finalmente aseveró “esta es nuestra forma de aportar y seguir acompañando el desarrollo de Jujuy, que para ARCA es muy fundamental, siempre acompañar a la persona, al desarrollo de todos los territorios donde estamos presentes”, afirmó.