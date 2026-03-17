ATE rechazó el aumento salarial y declaró el estado de alerta

La ATE también volvió a reclamar recategorizaciones, pase a planta de contrato para capacitadores y el pase a planta de precarizados municipales y jornalizados.

En el marco de la paritaria desarrollada este lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy rechazó el incremento salarial del 4% propuesto por el Gobierno provincial para el mes de marzo y reiteró que es necesario implementar un salario que esté en línea con el valor de la canasta básica.

Con el aumento propuesto por el Ejecutivo jujeño el piso salarial para el mes de marzo en la administración pública y Educación llega a 775.000 pesos; y en Salud 860.000 pesos.

Para ATE estos salarios “profundizan la precarización salarial”. “Además hoy tenemos miles y miles de trabajadoras y trabajadores sin estabilidad laboral y pésimas condiciones laborales”, acotó el Sindicato.

En la paritaria la ATE también volvió a reclamar recategorizaciones, pase a planta de contrato para capacitadores y el pase a planta de precarizados municipales y jornalizados.

Frente a esta propuesta gubernamental la ATE se declaró en estado de alerta.