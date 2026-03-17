Argentina abandona oficialmente la OMS: Por qué salió y qué significa

Argentina oficializa su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las razones y lo que implicaría.

Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es oficial. El canciller, Pablo Quirno, comunicó este martes 17/03 que se formalizó el retiro de la Argentina del organismo sanitario internacional, del que ya Estados Unidos tampoco forma parte.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió el canciller en su cuenta de X (anteriormente Twitter)

Y agregó: “La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”.

¿Por qué Argentina salió de la OMS?

El 05 de febrero de 2025, el Gobierno informó que se habían iniciado los trámites correspondientes para que Argentina dejara de formar parte de la OMS.

«La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», comunicaron en aquel entonces.

El Gobierno justificó la decisión, en parte, por la gestión del organismo durante la pandemia. La OMS «promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19», indicaron.

«Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países».

«Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro».

¿Qué significa la salida de Argentina de la OMS?

La salida de la OMS implica que el país finaliza su participación en los programas, contribuciones financieras y foros técnicos del organismo de salud de la ONU.

Según Quirno, el Gobierno «continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias».

Sin embargo, algunos creen que esta retirada podría afectar la capacidad del país para responder a las amenazas de enfermedades.

En la Revista Argentina de Medicina hicieron referencia al respecto cuando Argentina realizó el anuncio el año pasado.

«La salud es un bien que no puede gestionarse eficazmente dentro de los límites de un solo país. En momentos de amenazas globales concretas, como los brotes pandémicos de gripe aviar H1N5 o M-POX, la creciente resistencia antimicrobiana y la pandemia de salud mental, la cooperación internacional se vuelve más crucial que nunca para enfrentar estas crisis de manera efectiva».

«Solo mediante un esfuerzo conjunto podemos garantizar la salud de las poblaciones. Las amenazas sanitarias, la respuesta a los factores sociales determinantes y la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías requieren una cooperación internacional sólida. La decisión de Argentina de retirarse de la OMS, siguiendo obedientemente a Estados Unidos, debilitaría aún más nuestra capacidad de respuesta. En momentos en los que, en lugar de aislarnos, deberíamos fortalecer los lazos internacionales para estar mejor preparados».

En otras palabras, algunos expertos consideran que, si bien podría ser una relación imperfecta, es esencial, así como lo denominó la Universidad Johns Hopkins tras la salida de Estados Unidos de la OMS.

(Urgente24)