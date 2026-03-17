Flybondi recibió una multa millonaria y peligran vuelos

La aerolínea low cost Flybondi fue multada nuevamente por una cifra millonaria y sigue reprogramando vuelos.

No es la primera vez que Flybondi recibe multas millonarias, pero la noticia vuelve a impactar a todos. La aerolínea low cost argentina continúa con reprogramaciones y cancelaciones de sus vuelos mientras arden las críticas y denuncias en su contra.

Si bien Flybondi tuvo años en alza donde funcionaba de manera eficiente y llevaba a pasajeros a destino sin complicaciones, esto cambió hace algún tiempo y la realidad de la aerolínea es completamente diferente ahora. Las multas y denuncias no cesan.

Flybondi y más multas: ¿Riesgo de desaparecer?

En las últimas horas se conoció que el Gobierno de Neuquén multó a Flybondi por más de 228 millones de pesos tras las cancelaciones que afectaron a unos 22 mil pasajeros en enero. Esto no termina, ya que la aerolínea continúa con reprogramaciones y cancelaciones diariamente.

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor verificó irregularidades durante cancelaciones ocurridas en enero, por esa razón avanzaron y el Gobierno de Neuquén dispuso la multa millonaria a la aerolínea low cost. Esto fue por unos 150 vuelos domésticos y también regionales, los cuales afectaron a más de 20 mil pasajeros.

En este sentido, el gobierno neuquino comprobó la «ausencia total de la empresa para brindar respuestas al consumidor». Esta no fue la primera vez, ya que en 2025 Flybondi fue multada por más de 178 millones por incumplimientos muy parecidos.

La compañía no se quedó de brazos cruzados y sostuvo que aún no fueron notificados de manera formal y que apelarán a la sanción cuando eso ocurra. De todas maneras, los pasajeros que pierden sus vuelos o no tienen respuestas denunciaron a la aerolínea y saben muy bien que sus servicios no están a la altura.

La consultora Adventus realizó un ranking de puntualidad entre el 1 de enero y el 28 de febrero y Flybondi quedó en el último lugar con 57,40%. Números que lo dicen todo y ponen a la aerolínea muy por debajo de JetSmart (78,01%) y Aerolíneas Argentinas (89,42%).

(Urgente24)