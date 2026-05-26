ATE Jujuy aprobó la Memoria y Balance 2025

Tras la lectura del informe político, se decidió impulsar una medida de fuerza con movilización, que será definida en los próximos días.

Con la participación de más de 200 congresales la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy llevó adelante sus Congresos ordinario y Extraordinario, donde por

Con la participación de más de 200 congresales la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy llevó adelante sus Congresos Ordinario y Extraordinario, donde por unanimidad se aprobó la Memoria y Balance 2025.

La actividad contó con la presencia de la conducción de las Seccionales Palpalá, Perico, El Carmen, Libertador, Humahuaca y La Quiaca y del Consejo Directivo nacional de ATE, a través del Secretario de Interior, Vicente Martí.

Durante el Congreso Extraordinario, el presidente del Congreso y Secretario General de ATE Jujuy, Carlos Sajama, dio lectura al informe político en el que quedó manifestado el fortalecimiento de una medida y jornada de lucha organizada, con movilización a definirse en forma conjunta junto a las y los delegados y Secretarios de toda la provincia, a definirse en los próximos días.

La ATE rechaza las políticas salariales impuestas por el Gobierno provincial. En este sentido se impulsa este plan de lucha que abarca a trabajadoras y trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales.