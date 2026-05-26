Albizo Cazón denuncia monopolio y cartelización del transporte

El presidente de la Coalición Cívica ARI, en Jujuy, Lic. José María Albizo Cazón, quien denunció tiempo atrás el estado de las unidades de Santa Ana S.R.L., presentará un escrito requiriendo se revoque la concesión del servicio que le fuera asignado a esta empresa.

Además advierte la existencia de una presunta “cartelización” que involucra también a El Urbano S.R.L., para desplazar al Grupo Flecha Bus.

Tras la oficialización de los resultados de la adjudicación de los grupos licitados, mediante el Decreto N° 1204.26.040 de fecha 18 de mayo de 2026, el cual fuera emitido en base al informe de la Comisión de Preadjudicación del 15 de mayo de 2026; y que determinara asignar a la Empresa Santa Ana S.R.L. tres de los cuatro grupos de líneas concursados, el Lic. Albizo Cazón advierte una eventual “cartelización” del servicio de transporte público de pasajeros, que ante monopolizar las líneas la nombrada empresa, llevó a la Empresa El Urbano S.R.L. a actuar conjuntamente para desplazar a Colón S.R.L. que responde al Grupo Flecha Bus.

“No creo en el macabro monopolio que se presentó en los resultados de la última licitación y menos aún en que trabajadores/as y ciudadanos queden en esas manos”, expuso.

Cabe destacar, el líder de la Coalición Cívica ARI denunció ante el municipio de San Salvador de Jujuy, entre otras irregularidades, la existencia de unidades del año 2008 en circulación por parte de Santa Ana S.R.L.; resultando no menor, que tras recurrentes advertencias previas, se haya presentado el hecho acaecido en Ruta 66 y que se sustanció en que una rotura de dirección, derivara en una unidad de la nombrada oferente desbarranque y choque contra las barreras de contención de la calzada, encontrándose con pasajeros.

“Lo que sucedió en Ruta Nacional 66, es una vil muestra más de lo que vengo denunciando hace ya tiempo. Permitir el transporte urbano lo lidere esa empresa, va a llevar a ciudadanos a la muerte. Es por ello, que acompañaré toda acción que busque revertir ello, enviando no obstante en lo inmediato, mí solidaridad para con cada familia que podría haber perdido una vida. Reitero, como siempre lo hago; yo no quiero un muerto”, sentenció el joven político.

Por último, se adelantó que esta semana ingresará por parte de la CC-ARI un pedido de extinción de la concesión contra la Empresa Santa Ana S.R.L., conforme Capítulo III Art° 59 y 50° del Pliego de Bases y Condiciones conforme habilita Ordenanza 8232/2025.