ATE en rechazó al aumento ofrecido realizó un paro provincial exigiendo un salario equivalente a la Canasta Básica

También exige pase a contrato de los capacitadores laborales; mejora salarial de jornalizados; pase a planta permanente en todos los municipios; recategorizaciones y blanqueo de los ítems que los municipios pagan en negro.

Este lunes la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy en rechazo al 10% ofrecido por el Gobierno provincial para el primer semestre del año. Además exige un ingreso salarial igual al costo de la Canasta Básica familiar.

La ATE viene señalando que los salarios actuales en el Estado, tanto provincial como municipal son mayoritariamente por debajo a 1.300.000 pesos que marca el valor de la Canasta Básica.

Además reclama al Gobierno el urgente pase a contrato de los capacitadores laborales, la mejora salarial de jornalizados y el pase a planta permanente en todos los municipios de la provincia. También está pidiendo una recategorización general y el blanqueo de los ítems que los municipios pagan en negro.