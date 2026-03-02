Llaman a inscribirse a la Tecnicatura en Turismo y Tecnicatura Superior en Hotelería en Tilcara

La Coordinación de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto de Educación Superior N° 2, comunica a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para primer año del ciclo lectivo 2026 de la oferta académica en la Tecnicatura Superior en Turismo y en la Tecnicatura Superior en Hotelería.

Ante la creciente demanda del sector servicios en la Quebrada de Humahuaca, el IES N° 2 invita a los interesados a regularizar su situación administrativa para asegurar su banco en estas carreras con amplia salida laboral.

Para ello detallaron que los requisitos y presentación de documentación son los siguientes:

Alumnos Preinscriptos (vía plataforma NEXO), quienes ya realizaron el trámite online pero aún no entregaron los papeles, deben acercarse con el formulario de preinscripción (NEXO), fotocopia del DNI, fotocopia de Título Secundario o Constancia de Título en trámite.

En tanto los interesados sin preinscripción en NEXO, deberán presentar una nota dirigida a la rectora de la Institución, Prof. María Julia Moscoso, solicitando la inscripción y adjuntar la documentación antes nombrada.

Los futuros estudiantes deben presentarse en la sede Tilcara, ubicada en Lavalle S/N (edificio ex Escuela Normal) en el horario de atención de lunes a viernes de 18:30 a 21:40, en Secretaría y luego sumarse al cursillo de ingreso que comenzó a dictarse de manera virtual y presencial.

Para consultas específicas sobre la Tecnicatura Superior en Turismo y/o Tecnicatura Superior en Hotelería, los interesados pueden comunicarse y seguir las novedades en la página web www.ies2jujuy.com.ar; a través de la aplicación WhatsApp número 3883125157; y las redes sociales Facebook: Tecnicatura en Turismo – IES N° 2 Tilcara e Instagram: @turismo.ies2.tilcara.

Los docentes de ambas propuestas de formación enfatizaron durante el año se llevan a cabo actividades como prácticas profesionalizantes en hoteles, agencias, organismos públicos relacionados al turismo, también viajes y jornadas educativas como la semana del turismo y la hotelería.

“Nuestra Institución reafirma su compromiso con la formación de profesionales que impulsen el desarrollo regional. Los esperamos para ser parte de la comunidad del IES N° 2″, indicaron finalmente.