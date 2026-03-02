Tensión en Medio Oriente: El Papa llamó a rezar y construir la paz

«¡Guerra, otra vez! Dios quiere la paz», exhortó el Santo Padre durante otra visita a una parroquia en las afueras de Roma.

El papa León XIV reforzó, en la tarde de este domingo, su preocupación por el nuevo conflicto armado en Medio Oriente, llamando a rechazar la violencia durante una visita pastoral a las afueras de Roma.

«Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en el mundo: especialmente ayer, hoy, y no sabemos cuántos días, en Oriente Medio. ¡Guerra, otra vez!», lamentó León XIV al referirse a la escalada militar en la región tras los ataques que involucraron a Irán, Israel y Estados Unidos, dirigiéndose a niños y jóvenes del barrio de Quarticciolo.

«Nosotros también debemos ser heraldos del mensaje de paz, la paz de Jesús, la paz que Dios desea para todos. Por lo tanto, es necesario orar mucho por la paz, buscar vivir en unidad y rechazar siempre la tentación de dañar a los demás. La violencia nunca es la opción correcta. Y siempre debemos elegir el bien», declaró el pontífice.

La tragedia de la Franja de Gaza mereció una mención directa en la reflexión del Papa sobre las devastadoras consecuencias de la guerra.

«En este mundo, muchos niños no tienen familia, ni hogar, ni comida ni bebida, ni cama donde dormir. Esta es una verdadera tragedia que existe entre nosotros. Todos hemos visto, en los últimos años, la tragedia, por ejemplo, en Gaza, donde muchos niños han muerto, donde muchos se quedaron sin padres, sin escuela, sin un lugar donde vivir», advirtió.

Las heridas del barrio

La visita a la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo permitió al Papa León conectar los dramas internacionales con las heridas del barrio romano, construido para familias obreras y hoy marcado por problemas sociales.

«El problema de las drogas existe en muchos lugares, incluso aquí en esta zona. Rechacen siempre lo perjudicial y traten de decir sí a la salud, sí a lo bueno. Siempre no a las drogas, pero siempre sí a lo bueno», apeló.

En un encuentro con los ancianos y enfermos de la comunidad, León XIV reforzó la necesidad de unir esfuerzos ante los problemas globales y locales, recordando también la persistencia del conflicto en Ucrania.

«Hablé antes sobre la necesidad de orar por la paz en el mundo, los problemas en el Medio Oriente y en Ucrania y muchos otros lugares, pero es realmente importante orar por la paz aquí en casa», dijo, pidiendo a todos que trabajen «juntos» con las fuerzas de la comunidad local.

Profunda preocupación

Al mediodía, durante el rezo del Ángelus dominical, León XIV había manifestado su «profunda preocupación» ante la creciente violencia en Medio Oriente.

«La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino únicamente mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable», afirmó el pontífice.

En su mensaje, advirtió sobre el riesgo de una tragedia de enormes proporciones si la violencia continúa escalando. «Ante la posibilidad de una catástrofe inmensa, dirijo a las partes implicadas un llamamiento sentido para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable», expresó.

El Papa elevó su oración para que las naciones retomen la vía diplomática y busquen soluciones pacíficas. «Que la diplomacia recupere su papel y que se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia», pidió, y exhortó a perseverar en la oración por la paz.

La vocación de la comunidad católica

Durante la celebración eucarística, que reunió a miles de personas frente al templo parroquial, el Papa reflexionó sobre la vocación de la comunidad católica.

«Ante los numerosos y complejos problemas de este territorio, que pesan sobre su vida cotidiana aquí, se les confía la pedagogía de una mirada de fe, que transfigura todo en esperanza, poniendo en circulación la pasión, el compartir y la creatividad como cura para las muchas heridas de este barrio», indicó.

La comunidad de Quarticciolo esperaba desde hacía 46 años ana visita papal, desde la realizada por san Juan Pablo II en 1980.

Este viaje de León XIV es el tercero de cinco previstos a parroquias de la diócesis de Roma, programadas para las semanas previas a la Pascua.

(AICA)