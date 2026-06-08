El municipio capitalino inicia obras de reordenamiento vial en la zona sur de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que, a partir del martes 9 de junio, comenzarán las obras de reordenamiento del tránsito vehicular en el sector conformado por las intersecciones de avenida Corrientes, avenida 10 de Junio, avenida Párroco Marshke y el ingreso desde la Ruta Provincial N.º 1, un punto estratégico de circulación donde confluyen cinco esquinas y que registra un importante flujo diario de vehículos.

La intervención tiene como objetivo optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y ordenar los movimientos de ingreso y egreso en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

En este marco, se implementarán modificaciones en los sentidos de circulación de algunas arterias del sector.

La avenida Corrientes tendrá sentido único desde Párroco Marshke hacia Mejías;

la avenida Mejías circulará desde Corrientes hacia Párroco Marshke;

mientras que avenida Párroco Marshke tendrá sentido desde Mejías hacia Corrientes.

Asimismo, se establecerá la prohibición de estacionamiento vehicular

sobre avenida Corrientes, en el tramo comprendido entre Párroco Marshke y Mejías, con el fin de canalizar de manera más eficiente el tránsito que ingresa desde la Ruta Provincial N.º 1.

Por otra parte, permanecerán con doble sentido de circulación las siguientes arterias:

Avenida Mejías, desde Corrientes hacia el ingreso al barrio Malvinas.

Avenida 10 de Junio, en toda su extensión.

Avenida Párroco Marshke, entre avenida 10 de Junio y Antenor Sajama.

Los accesos de ingreso y egreso desde la Ruta Provincial N.º 1.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y atender las indicaciones del personal de tránsito que acompañará la implementación de estas modificaciones durante los primeros días, a fin de garantizar una adaptación segura y ordenada al nuevo esquema de circulación.

Estas acciones forman parte de un plan integral de mejora de la movilidad urbana que busca optimizar la conectividad y brindar mayores condiciones de seguridad para conductores y peatones.