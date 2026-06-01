El Consejo Médico de Jujuy inauguró un Centro de Simulación para Cirugía Laparoscópica y presentó su balance de gestión

El Consejo Médico de Jujuy presentó su balance de gestión durante la Asamblea General Ordinaria e inauguró el nuevo Centro de Simulación para Cirugía Laparoscópica, una herramienta destinada a fortalecer la formación práctica de médicos de toda la provincia.

Durante la jornada, las autoridades destacaron las acciones impulsadas en materia de capacitación, actualización profesional y fortalecimiento institucional, así como la ampliación de la oferta académica y los programas de becas para profesionales en formación.

El nuevo centro permitirá realizar prácticas en un entorno controlado mediante una metodología de entrenamiento utilizada en los principales centros de formación médica del país y del mundo. La iniciativa contempla la incorporación progresiva de nuevas áreas de entrenamiento orientadas a la simulación clínica, simulación endoscópica, el manejo de urgencias y emergencias, entre otras prácticas asistenciales, con el objetivo de brindar herramientas de formación acordes a los estándares actuales de la educación médica.

Asimismo, se presentaron avances en modernización administrativa, incluyendo la implementación de nuevos sistemas de gestión, mejoras tecnológicas y medidas destinadas a optimizar los procesos internos y resguardar la información institucional.

Al realizar el balance de gestión, el presidente del Consejo Médico, Dr. Sergio Barrera Ruiz, destacó el trabajo de la Mesa Directiva y de los equipos que integran la Institución, reafirmando el compromiso de continuar brindando herramientas de formación y acompañamiento a los matriculados.

«El Consejo está creado para los matriculados, para cuidarlos, para protegerlos. Sepan que el Consejo Médico es su casa», expresó Barrera Ruiz.

La Mesa Directiva para el período 2025-2027 está conformada por:

• Presidente: Dr. Sergio Barrera Ruiz

• Vicepresidente: Dr. Guillermo Enrique Calvo

• Secretario: Dr. Sebastián Romero Arena

• Tesorero: Dr. Pablo Cura

• Vocales Titulares: Dr. Raúl Eduardo Villegas y Dra. Ana Carolina Arias Cau

La jornada permitió compartir los principales logros alcanzados y proyectar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la profesión médica en Jujuy.