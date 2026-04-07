Asia vuelve al carbón mientras Europa acelera renovables tras el bloqueo del 20% del petróleo mundial en Ormuz

La intensificación de la guerra en Irán y el bloqueo efectivo del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y gas mundial, ha reconfigurado las políticas energéticas en Asia y Europa, con efectos económicos y sociales profundos.

Mientras que los gobiernos asiáticos, altamente dependientes de las importaciones de crudo, recurren a soluciones tradicionales como el carbón y el gas para mitigar la escasez, en Europa —y especialmente en España— se observa un impulso acelerado hacia las energías renovables como respuesta a la crisis.

Cambios en estrategias energéticas globales

En Asia, economías como Japón, Corea del Sur y varias del Sudeste Asiático enfrentan restricciones severas en el suministro de petróleo y gas tras el bloqueo de las rutas desde el Golfo Pérsico. Ante la urgencia energética, varios gobiernos han optado por reactivar el uso del carbón y reforzar el papel de la energía nuclear para sostener la producción industrial y el abastecimiento doméstico. Esta respuesta evidencia la fuerte dependencia energética de la región y su vulnerabilidad ante tensiones geopolíticas en las principales rutas comerciales.

En contraste, Europa está viviendo la crisis como un catalizador para acelerar la transición energética. La incertidumbre sobre el suministro de combustibles fósiles ha disparado la compra de paneles solares, vehículos eléctricos y sistemas de autoconsumo. Países como España han reforzado políticas de eficiencia y expansión renovable, apoyándose en el desarrollo de fuentes limpias dentro del sistema energético, cada vez más analizadas en el contexto de las energías renovables, junto con estrategias orientadas a reducir el consumo energético en hogares e industrias.

Consecuencias económicas y sociales inmediatas

El aumento del precio del petróleo está teniendo efectos directos en sectores económicos esenciales, especialmente en la agricultura y la ganadería, donde los costes energéticos condicionan toda la cadena productiva.

<El encarecimiento del crudo ha elevado los costes de fertilizantes y combustibles: la urea, uno de los fertilizantes más usados, ya se ha disparado un 40 % ya que su fabricación depende intensamente del gas.

<El sector agrario ya afronta una factura adicional elevada, con estimaciones de sobrecostes que rondan los 100 millones de euros desde el inicio de la crisis.

<El petróleo se ha encarecido alrededor de un 28 %, incrementando de forma directa los gastos de los agricultores en combustible, transporte y maquinaria.

<Los agricultores y ganaderos están reduciendo sus labores de producción y recolección ante la falta de margen y el alza de insumos, lo que afectará la oferta global de cereales y forrajes si persisten estas tendencias.

En este contexto, los precios energéticos —incluida la evolución del precio del gas natural o del precio de la luz hoy— se han convertido en un factor determinante para la estabilidad de la producción alimentaria.

Riesgos de una crisis alimentaria global

Expertos y organismos económicos advierten de que la combinación de energía cara, fertilizantes escasos y tensiones logísticas podría desembocar en una crisis alimentaria si la situación se prolonga. La interdependencia entre energía y agricultura hace que cualquier perturbación prolongada en los mercados energéticos tenga repercusiones directas en la seguridad alimentaria mundial.

El contraste entre regiones también abre un debate estructural. Mientras Asia prioriza garantizar el suministro inmediato mediante combustibles fósiles, Europa apuesta por acelerar el despliegue renovable para reducir su dependencia energética. Este enfoque implica también considerar el impacto ambiental y climático de cada modelo, incluyendo un análisis sobre la huella de carbono asociada a las distintas fuentes energéticas. La evolución de esta crisis determinará no solo el futuro del sistema energético global, sino también la estabilidad de los mercados agrícolas y el acceso a los alimentos en los próximos años.

Fuente:papernest.es/blog/asia- vuelve-carbón-mientras-europa- acelera-renovables-tras- bloqueo-petróleo-mundial- ormuz/