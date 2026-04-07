Recuperan elementos robados de una escuela primaria en Las Pichanas

Detectives de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, con asiento en ciudad Perico, lograron recuperar bienes sustraídos de un establecimiento educativo en el paraje Las Pichanas de la localidad de Los Manantiales.

El operativo se desprende de un robo ocurrido el pasado 24 de febrero, donde los delincuentes se llevaron diversos objetos informáticos, electrodomésticos y elementos escolares vitales para la formación de los alumnos.

Tras una ardua tarea de inteligencia, los efectivos llevaron a cabo allanamientos simultáneos en distintos lugares de Palpalá y Alto Comedero.

Durante los procedimientos, se logró la demora de uno de los presuntos autores y el secuestro de parte de lo sustraído que fue denunciado, confirmando la conexión de los sospechosos con el hecho ocurrido en la mencionada escuela primaria de la zona rural.

Los resultados positivos obtenidos hasta el momento son fruto del compromiso del personal policial de la ciudad tabacalera.

La causa continúa en pleno proceso investigativo bajo directivas judiciales, con el objetivo de dar con el segundo protagonista y recuperar la totalidad de los elementos que pertenecen a la comunidad educativa damnificada.