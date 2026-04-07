Carrera de Medicina en Jujuy: Reunión informativa y de planificación en Hacienda

El secretario de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich, se reunió con el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

Se llevó a cabo una reunión informativa y de planificación en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, en el marco del inicio de la carrera de Medicina. El secretario de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich, se reunió con el ministro Federico Cardozo.

La Agencia tiene como objetivo brindar una formación académica de excelencia a los futuros profesionales de la Salud, promoviendo la investigación y la capacitación continua.

En este marco, el profesional manifestó: “En la oportunidad dialogamos sobre cómo se está desarrollando la carrera de Medicina en Ledesma, pensando en diversos puntos a tener en cuenta a futuro. Así como lo anunció el gobernador Carlos Sadir, hay una decisión política del Gobierno de Jujuy de formar recursos humanos en el sector Salud”.

Asimismo, Buljubasich recalcó que “la implementación de la carrera de Medicina se encuadra en una política pública que se ejecuta a través de la Agencia y en articulación con organismos universitarios, autoridades municipales e instituciones educativas, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación médica y fortalecer el sistema sanitario provincial”.

Carrera de Medicina en Jujuy

Con sede en la ciudad de Libertador General San Martín, Ledesma, la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) inició su dictado oficial en marzo pasado, habiendo seleccionado a los 60 mejores promedios.

El plan académico consta de seis años, con enfoque en medicina comunitaria y atención primaria. De esa forma, el Gobierno de Jujuy continúa trabajando para contar con personal de alta calidad y procesos eficientes, con el fin de fortalecer las instituciones, apoyar la descentralización y contribuir al bienestar de la comunidad jujeña.