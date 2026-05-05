Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido

El menor estaba desaparecido desde el domingo por la noche cuando su padre Josías Santos Regis lo raptó tras un tiroteo en el que resultó herido un vecino.

El niño que estaba desaparecido en Corrientes, fue hallado este martes tras intensos operativos en la causa. Su padre, Josías Santos Regis, también fue encontrado y ahora se encuentra detenido.

El hallazgo sucedió este martes cerca de las 10.30hs en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se informó, de manera preliminar, que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos.

Como ocurre en todos los casos, tras la aparición se preserva la identidad del pequeño y se deja de difundir la imagen. De este modo, ahora solo se lo podrá mencionar como N.S.R., de 6 años.

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