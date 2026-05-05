Hubo un «robo» en la Dirección de Rentas de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy

El hecho se conoció recientemente y aún no fue confirmado oficialmente. Se encuentran en el lugar personal de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 2.

Aunque todavía no tomó estado público, extraoficialmente se supo que el robo ocurrió en horas de la noche y que está trabajando sobre este hecho que sorprende por lo sucedido en un edificio público.

Palabras del Secretario de Gobierno, Gabriel García, junto a la Secretaria de Hacienda, Daniela Cáceres, donde brindaron detalles sobre lo ocurrido ante el hecho delictivo en la Oficina de Rentas, el delito se encuentra en proceso de investigación.

«Quiero informarle a la comunidad que lamentablemente en las últimas horas hemos sufrido un hecho delictivo en la oficina de Rentas de la municipalidad. Inmediatamente hemos activado los protocolos correspondientes dando intervención a la fuerza de seguridad y a la justicia»

«El ayudante fiscal, el doctor Mauro Cabrera está a cargo de la investigación, por lo cual no puedo dar muchos detalles».

«Sin embargo, según el informe preliminar, el monto que han sustraído asciende a 2 millones 600, un monto mínimo por así decirlo debido a que es de la recaudación de ayer. Recordemos que nosotros trabajamos a través de pagos electrónicos, web de transferencias, que es lo que siempre incentivamos a la gente para no manejar efectivo».

«Sin embargo, todas las mañanas se realiza el depósito y como bien lo decía hace segundos es la recaudación del día de ayer. Estoy junto a la secretaria de Hacienda, por supuesto, para dar dicha información. Nosotros entendemos que el ingreso a Rentas ha sido por el costado que da a la parroquia».

«Rentas cuenta con cámara de seguridad. Todo esto está siendo analizado e investigado como corresponde. Quiero dar tranquilidad a la comunidad, desde la municipalidad vamos a seguir actuando con apariencia, responsabilidad y dando más información en la medida que la justicia nos permita».