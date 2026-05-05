Sorpresa: Cerraron un reconocido supermercado

Un reconocido supermercado, de gran concurrencia y de los más caros, fue clausurado por presencia de ratas y una serie de irregularidades, que sorprendió a los clientes.

Un supermercado Jumbo fue clausurado por autoridades municipales tras detectar una serie de irregularidades durante controles de rutina en el establecimiento ubicado en el paseo costero y céntrico de una ciudad sureña.

Entre las irregularidades por las cuales se dispuso el cierre preventivo, que causó sorpresa tanto a clientes como a comerciantes de la zona céntrica de la localidad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, figuran el hallazgo de roedores en el depósito, según detalló el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez al sitio local ‘ADN Sur’.

Los inspectores habrían detectado además daños en un portón de recepción de mercadería que representan un riesgo operativo en el ingreso y egreso de productos.

A ello se sumó algo nada menor: el vencimiento de la habilitación comercial. De acuerdo con la información que trascendió, este permiso sería regularizado en las próximas horas, por lo que se espera que el local pueda retomar su actividad habitual una vez que se solucione ese conflicto.

El supermercado no emitió ningún comunicado

Hasta el momento, desde el establecimiento no emitieron ningún comunicado oficial para explicar la situación, lo que generó aún más incertidumbre entre los clientes habituales que se encontraron con las puertas cerradas sin previo aviso.

Ayer por la tarde, varios vecinos que se acercaron al lugar manifestaron su sorpresa por la clausura, ya que se trata de un comercio de gran concurrencia, especialmente en horarios pico.

En tanto, se espera que en las próximas horas se normalice la situación administrativa y operativa del local, permitiendo su reapertura el día de hoy, siempre y que se hayan subsanado las observaciones realizadas por las autoridades correspondientes.

(Urgente24)