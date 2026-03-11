Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 11 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de marzo, la temperatura rondará entre los 18 y 22 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 11 de marzo el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre los 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 75 por ciento y la visibilidad sería muy mala.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 40 y 70 por ciento para esta franja del día.