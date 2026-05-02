San Pedro fortalece el acompañamiento integral a víctimas de violencia

El municipio de San Pedro cuenta con un espacio de acompañamiento y cuidado integral.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, avanza con distintos trabajos a través del espacio de acompañamiento y cuidado integral para las personas que se encuentran atravesando una situación de violencia. En ese sentido, desde la Dirección de la Mujer “seguimos articulando distintas acciones de prevención de la violencia y brindando atenciones psicológicas desde la oficina”, comentó Carolina Ubeid.

La titular del área recordó que “se pueden acercar para solicitar turnos de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, y la psicóloga atiende los lunes, miércoles y viernes por la tarde”.

Por otro lado, señaló que “seguimos articulando acciones con el CINDAC en la búsqueda de personas en San Pedro. Siempre se logró encontrarlas cuando se las buscó; es nuestra forma de trabajar y alcanzar los objetivos”.

Paralelamente, se trabaja junto al CEPAT en testeos de VIH y sífilis. “Son gratuitos y confidenciales, coordinados con el hospital Paterson, acompañando todo el proceso que implica realizarse el test, sobre todo dependiendo del resultado”, detalló Ubeid.

Asimismo, la Dirección de la Mujer “fue elegida para formar parte del Consejo Asesor, donde se trabajó en un plan específico sobre la violencia de género a nivel provincial. La idea es avanzar en el abordaje de esta problemática, siempre en articulación con el Consejo, que cuenta con su equipo”, remarcó.

Por último, manifestó que “desde la llegada del intendente Julio Bravo se realizaron numerosos trabajos con el objetivo de prevenir la violencia de género, actuando frente a las situaciones que se presentan a través de un equipo interdisciplinario integrado por abogados, asistente social y psicóloga, además de las tareas de prevención”, finalizó Carolina Ubeid.