Manzur encabezó el acto por el 66° aniversario del Hospital Zabala

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El ministro de Salud de Jujuy destacó durante el acto el crecimiento de la institución y confirmó el próximo inicio de obras de refacción.

Aniversario del Hospital Zabala

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, encabezó en la mañana de este viernes el acto por el 66° aniversario del Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde recalcó que “es un orgullo acompañar al equipo donde inicié mi trabajo en el sistema público y transmitirles la seguridad que la gestión sanitaria los está acompañando permanentemente”.

“Este hospital es parte de mi historia y era uno en esos momentos; hoy el Hospital Zabala creció, tiene una guardia modelo para adultos y pediatría, un laboratorio al nivel de los mejores del país, un equipo humano excelente al que le agradezco por la tarea en el día a día. Sé que tenemos que seguir fortaleciendo al hospital y lo vamos a hacer”, remarcó Manzur al tiempo que extendió los saludos del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y reiteró que “es su firme decisión continuar con el refuerzo en infraestructura, en equipamiento y en capital humano en el hospital de Perico. Esos son los desafíos que tenemos por delante”.

Manzur anunció que tras una reciente reunión con el gobernador Sadir y el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, se abrirá la licitación para la refacción de la Sala de Clínica Médica del Hospital Zabala y anticipó que las obras iniciarían en el próximo mes de julio, continuando en lo posterior con idéntico proceso para el Área de Farmacia.
“Es decisión del señor Gobernador y de este ministerio de seguir apostando a la salud pública con infraestructura y con equipamiento, trabajando fuertemente sobre el fortalecimiento del recurso humano, continuando con concursos en marcha”, concluyó.

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