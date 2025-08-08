¡Vivamos un sábado increíble en la Feria del Libro!

En su tercera jornada, la Feria del Libro de Jujuy “Los sentidos a escena” sigue convocando a las familias de Jujuy para disfrutar de una propuesta renovada que combina literatura, arte, música y encuentro para todas las edades, se puede visitar hasta el 17 de agosto, en el corredor integrado por el Cabildo – ENERC – CAJA, en la Capital jujeña. El programa completo está disponible en feriadellibrojujuy.com.ar

El fin de semana será un momento ideal para recorrer la Feria en familia. El sábado 9 de agosto, desde la mañana hasta la noche, habrá talleres para todas las edades: Pop-Up y Libro Objeto para los más chicos a las 10h. en Salón Belgrano, también IA en el aula para docentes a las 10h. en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu), Experimentación poética y creación de fanzines para jóvenes y adultos a las 16 en Salón Pachamama, y ¡A Compostar! a las 17 en el Callejón de las Ideas, para quienes quieran aprender sobre prácticas sustentables en casa.

Las presentaciones de libros reúnen a autores de Jujuy, Salta, Tucumán y otras provincias, mientras que la música y el arte en vivo animan cada rincón: conciertos como Música de las montañas, a las 17 en Plaza de Memoria, el coro Vocal Neue Stimmena, también a las 17 pero en CAJA, el recital de guitarra de Gervasio Sánchez a las 18 en CAJA o el espectáculo Unplugged Buenos Vecinos a las 20 en la Plaza de la Memoria. Además, habrá proyecciones como Imprenteros dirigido por Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico, y documentales que abordan desde la memoria ambiental hasta la historia local a las 19 en el auditorio Museo de El Cabildo.

Quienes visiten la feria además podrán conocer propuestas como Emprendedores a escena, una exposición y venta de productos locales, y participar en charlas que invitan a reflexionar, como Mirada sobre la literatura jujeña y del NOA a las 19 en Salón Belgrano, o Extractivismo en Argentina. Saqueo, resistencias y estrategias en disputa a las 20 en el mismo salón.

La cita continúa el domingo 10, y la Comisión Organizadora invitó a que las familias asistan con mantas para sentarse y estar al aire libre, mates, y ganas de compartir actividades libres y gratuitas.

Días y horarios

La Feria en San Salvador de Jujuy se podrá recorrer, de lunes a viernes de 9 a 12:30hs y de 15 a 21hs, los sábados y feriados: 10 a 14hs y de 17 a 22hs, y los domingos: 16 a 21hs. En la sede de San Antonio la propuesta es del 11 al 14 de agosto, en la mañana de 9 a 12hs, con diversas exposiciones, y por la tarde, de 15 a 19hs. con distintos talleres, charlas, disertaciones y música al final de cada jornada en la Biblioteca de esa localidad.

Apoyo Institucional

Para esta nueva edición, la Feria del Libro Jujuy cuenta con el acompañamiento del ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, también los ministerios de Ambiente y Cambio Climático, de Desarrollo Económico y Producción, y de Educación, la secretaría de Cultura de la Nación, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS, UNJu), la secretaría de Energía, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, empresas del medio, entre otros aliados fundamentales.

Del 7 al 17 de agosto, la Feria del Libro Jujuy ofrecerá diferentes actividades gratuitas y abiertas para todas las edades. Se podrá recorrer un circuito cultural que conectará El Cabildo, ENERC y CAJA, entre las calles Alvear y Sarmiento.

El programa detallado de la 21 edición está disponible en el sitio web feriadellibrojujuy.com.ar y en las redes sociales de la Feria en Facebook e Instagram (@feriadellibrojujuy), así como en el canal de WhatsApp “Feria del Libro Jujuy”.