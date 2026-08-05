Así será la prestación de los servicios municipales este 6 de agosto en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó a la población en general la modalidad en la prestación de servicios con motivo del asueto del jueves 6 de agosto por honras al Santísimo Salvador, patrono de nuestra ciudad.

La Dirección General de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos informó que:

Recolección de Residuos Domiciliario: Normal

Servicio Especiales: Normal

Limpieza /Barrido: Servicio Reducido

El servicio de la empresa Limsa S.A para la Recolección de Residuos Domiciliaria; Recolección Patógeno; Recolección Comercial; Barrido: Micro-Centro y Terminal; Barrido Manual; Barrido Mecánico; Contenedores Municipales, será normal.

De esta forma, se solicita la colaboración de los vecinos a respetar los días y horarios de recolección de residuos. Por cualquier consulta comunicarse al teléfono 388-3131807.

Los servicios de Transporte Alternativo, Transporte Urbano de pasajeros, Ascensor Urbano y Estacionamiento Tarifado se desarrollarán según el siguiente detalle, a saber:

Transporte Alternativo: Prestará el servicio con Tarifa 1.

Transporte Urbano: Prestará el servicio con unidades reducidas

Ascensores Urbanos: Funcionarán desde las 08:00 hasta las 20:00 hs.

Estacionamiento Tarifado: servicio habitual.

En tanto los mercados atenderán en el horario habitual. Finalmente, los cementeros estarán abiertos para visitas de 8 a 18 hs, y la administración atenderá de 8 a 13 hs.