Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy: «El rol del encuestador»

Desde la Dipec brindaron detalles sobre la labor del equipo de trabajo abocado al desarrollo de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) -que lleva a cabo permanentemente la DiPEC de Jujuy-, es una herramienta fundamental para el análisis del sector turístico.

Ésta permite medir el nivel de actividad hotelera en la provincia, analizar la evolución del turismo, generar indicadores clave para la toma de decisiones y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en información confiable.

En este contexto, se destaca el rol del equipo de encuestadores y de los encargados de las tareas de supervisión y acompañamiento, a fin de contribuir de manera articulada al relevamiento de nuevos establecimientos del rubro.

Asimismo, esta actividad favorece a los empresarios y propietarios, ya que a través de su participación activa se da a conocer la propuesta hotelera, los servicios con los que cuentan y las cifras de ocupación, tanto en temporada turística como en el resto del año.

Encuesta de Ocupación Hotelera

El trabajo desarrollado por el sector EOH evolucionó significativamente desde su implementación, ampliando su cobertura, modernizando su metodología y mejorando la calidad de la información relevada.

De esta manera, el compromiso del equipo y el apoyo institucional han permitido sostener el operativo con altos niveles de calidad y respuesta, siendo esencial para el conocimiento y desarrollo del sector turístico provincial.