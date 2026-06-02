Alto Comedero será sede de una nueva jornada de intercambio de figuritas del Mundial

El próximo sábado 6, de 9 a 12 horas, se realizará una nueva jornada de intercambio de figuritas del Mundial en el multiespacio de Alto Comedero, ubicado en la intersección de avenida Carlos Snopek y calle Pampa Blanca. La propuesta, organizada por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad, está destinada a toda la familia.

Luego de dos exitosas ediciones desarrolladas en la Punta del Parque San Martín, el municipio llevará esta iniciativa recreativa a Alto Comedero con el objetivo de ampliar las actividades deportivas, recreativas y de promoción de la salud, fomentando el encuentro familiar y fortaleciendo los vínculos comunitarios.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó, “vamos a trasladar lo que se realizó en la Punta del Parque, un espacio muy concurrido por los vecinos de la ciudad, a otro lugar que la comunidad de Alto Comedero ha hecho propio, como es el multiespacio y la Manzana Municipal. Allí desarrollaremos una propuesta con la misma temática, invitando además a distintas áreas municipales vinculadas al deporte, la salud y el encuentro comunitario”.

Asimismo, remarcó que la actividad busca “contribuir a la salud mental y generar espacios de encuentro familiar a través de una propuesta recreativa masiva, que despierta interés y genera múltiples interacciones sociales, como lo es el intercambio y la colección de figuritas del Mundial”.

A su turno, el director general de Deportes de la Municipalidad, Gustavo Hiruela, adelantó que durante la jornada también habrá actividades de Newcom, sumando propuestas deportivas para acompañar el encuentro. “No solamente es una actividad para chicos; también convoca a jóvenes y adultos que disfrutan de coleccionar e intercambiar figuritas”, señaló.

Además, recomendó que los niños asistan acompañados por un adulto responsable para evitar inconvenientes durante los intercambios. “Ya llevamos dos sábados con una gran convocatoria en la Punta del Parque y ahora queremos replicar esa experiencia en Alto Comedero”, indicó.

Finalmente, Hiruela anunció que habrá juegos recreativos con premios, entre ellos paquetes de figuritas, y la posibilidad de crear figuritas personalizadas para incorporar al álbum del Mundial.

Finalmente, el director de Deportes y Recreación de Alto Comedero, Benicio Ruiz, invitó a los vecinos a participar y expresó, “la magia de los mundiales de fútbol nos une a todos, con sentimiento y mucha pasión”.