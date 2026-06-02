El intendente Jorge supervisó los avances del multiespacio de Santa Rita

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, supervisó el avance de la obra del sexto Multiespacio que se construye en el sector de Santa Rita, destacando la importancia de este nuevo espacio destinado a concentrar actividades deportivas, recreativas y culturales para los vecinos del sector y de zonas aledañas.

Durante la visita, el jefe comunal expresó su satisfacción por el impacto positivo que generan los multiespacios en la vida comunitaria. “Son lugares pensados para unir a las familias y promover la integración a través de actividades deportivas, artísticas y sociales en un ámbito moderno, cubierto y adecuado para múltiples usos”, señaló.

En este sentido, destacó que la obra forma parte de un proyecto integral que se articula con el Centro de Participación Vecinal (CPV) de Malvinas y con otras intervenciones urbanas que se ejecutan en el sector, entre ellas obras de pavimentación y mejoras peatonales. “Se está consolidando un importante proceso de integración urbana que beneficiará a todo este sector del barrio”, afirmó.

Finalmente, Jorge subrayó que este nuevo multiespacio se suma a otros ya consolidados y con una intensa actividad en distintos barrios de la ciudad, como Mariano Moreno, Chijra, Alto Comedero y General Arias. Además, recordó que avanza la construcción del espacio Pachamama, el séptimo multiespacio de la ciudad, actualmente en plena ejecución. “Esto nos motiva a seguir trabajando para generar más infraestructura y mejores oportunidades de encuentro para los vecinos”, concluyó.

Al brindar detalles de la obra, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que, “luego de solucionar algunos inconvenientes relacionados con la provisión de materiales para la cubierta, la obra retomó un ritmo sostenido y actualmente ya se encuentra techada”. Y añadió, “en esta etapa final se ejecutan tareas de instalación eléctrica, iluminación integral, cerramiento perimetral y acondicionamiento de los espacios deportivos”.

Asimismo, señaló que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Servicios Públicos, “en la iluminación del multiespacio, del polideportivo descubierto y de todo el entorno urbano”. También destacó el avance en la construcción de una cancha reglamentaria de fútbol 7 con iluminación y cerco perimetral, ubicada dentro del predio. Y estimó “aproximadamente en veinte días está la obra finalizada y será presentada al barrio, a sus vecinos que ya se prestan ansiosos por la culminación”, aseveró Montiel.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, se refirió a las obras complementarias vinculadas a la iluminación interna, “visibilizando un gran avance en la iluminación exterior, no solo en la periferia del multiespacio, sino en la nueva peatonal que funcionará como eje de circulación y encuentro para los vecinos”.

Además, adelantó “se ejecutarán dársenas de estacionamiento para acompañar la convocatoria que tendrán los futuros eventos y actividades que se desarrollarán permanentemente en el sector. Tareas que se van complementando con el amplio trabajo a través de la secretaria de Obras Publicas a los efectos de darle una nueva paisajística al sector para el disfrute de los vecinos”.

Prosiguió, la secretaría de Hacienda, Agustina Apaza, quien destacó el esfuerzo financiero conjunto entre el municipio y la provincia, “un gran esfuerzo de la Municipalidad para concretar una infraestructura de gran magnitud en un barrio más de la ciudad, y reafirmó el compromiso de continuar acompañando el plan de obras de la secretaria impulsado por la gestión municipal”.