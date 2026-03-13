Allanamientos por narcomenudeo en Alto Comedero y Los Alisos: Incautaron más de 1,5 kilos de estupefacientes y dos detenidos

Las medidas fueron dispuestas por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, a pedido de la Unidad Fiscal interviniente, tras tareas investigativas iniciadas a partir de denuncias anónimas.

El Ministerio Público de la Acusación informó que, en el marco de investigaciones por presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 23.737, se concretaron dos allanamientos que derivaron en la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a las causas.

Los procedimientos fueron encabezados por el Ayudante Fiscal actuante junto a personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos y efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la Provincia.

El primer allanamiento se realizó el 10 de marzo en una vivienda de la tercera etapa del barrio Túpac Amaru de Alto Comedero. Durante el registro se secuestraron 28 envoltorios con sustancia compactada, que tras el reactivo químico dieron positivo para clorhidrato de cocaína o pasta base, con un peso total de 5,5 gramos. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, una tablet, recortes de polietileno utilizados para fraccionamiento y 92.030 pesos en efectivo.

Tras el procedimiento se dispuso la detención de una mujer mayor de edad.

El segundo allanamiento se concretó el 12 de marzo en una vivienda del barrio Ruth Navea, en la localidad de Los Alisos. En el lugar se secuestraron 25 envoltorios de cannabis sativa con un peso total de 1.474,2 gramos, y seis envoltorios con sustancia compactada que dieron positivo para clorhidrato de cocaína o pasta base, con un peso total de 59,6 gramos.

También se incautaron dos balanzas de precisión, un cuchillo y una tijera con restos de sustancia, además de cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una cámara de vigilancia y 985.400 pesos en efectivo, junto a un billete de cinco dólares.

En este último caso se dispuso la detención del principal investigado y la promoción de la acción penal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se recordó que las denuncias anónimas pueden realizarse a través del sitio denuncias.mpajujuy.gob.ar o en los 156 buzones habilitados en instituciones de toda la provincia.