El ISJ moderniza su infraestructura tecnológica junto al Ministerio de Hacienda

Esta colaboración estratégica permite que la obra social provincial optimice sus procesos con recursos técnicos de última generación. También refuerza los estándares de seguridad y protección de datos.

En un paso clave hacia la transformación digital de la administración pública, la Secretaría de Informática del Ministerio de Hacienda y Finanzas brinda asistencia integral al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para la implementación de nueva infraestructura tecnológica y software.

Esta colaboración estratégica permite que la obra social provincial optimice sus procesos mediante el uso de recursos técnicos de última generación y el respaldo de equipos profesionales especializados. Asimismo, refuerza los estándares de seguridad y protección de datos.

Respaldo técnico y profesional

El subsecretario de Informática, Juan Pablo Ramírez, destacó que el objetivo principal es ofrecer un acompañamiento robusto en materia de IT (tecnología de la información). «Ponemos a disposición un equipo altamente capacitado para dar asistencia. En base a los requerimientos de software e infraestructura, realizaremos el análisis pertinente para una implementación exitosa», señaló el funcionario.

El Data Center: El corazón de la operación

Como eje central de este convenio, el ISJ migrará sus servicios al Data Center del Ministerio de Hacienda, situado en el predio de la terminal de ómnibus «General Manuel Eduardo Arias».

Este Centro de Datos es considerado el más importante de la región y se destaca por:

• Capacidad de procesamiento: Alberga el almacenamiento y resguardo digital de todo el Estado provincial.

• Autonomía energética: Posee generadores propios que aseguran la transferencia de cargas críticas sin interrupciones.

• Infraestructura de primer nivel: Cuenta con tecnología única en la provincia para garantizar la seguridad de los datos.

«Por instrucciones del ministro Federico Cardozo y el gobernador Carlos Sadir, trabajamos de manera transversal. Actualmente, asistimos a 200 reparticiones que confían sus servidores a nuestro Data Center», explicó Ramírez.

Innovación con enfoque en el usuario

A través de su Hub de Innovación, la Secretaría de Informática busca ofrecer soluciones ágiles y flexibles. Con este movimiento, el ISJ no solo refuerza su seguridad informática, sino que se integra a un ecosistema digital que prioriza la eficiencia y la respuesta rápida ante las necesidades de sus afiliados y del personal administrativo.