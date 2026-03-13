San Pedro: Municipio y Provincia coordinan obras y mejoras en el hospital Paterson

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, realizó un recorrido por las instalaciones del hospital Guillermo Paterson junto al ministro de Salud de la provincia, José Manzur. “La salud es una prioridad y vamos a seguir acompañando todo lo que ayude a mejorar este hospital que atiende a miles de sampedreños”, expresó.

El jefe comunal mantiene contacto permanente con las autoridades del nosocomio cabecera del departamento San Pedro, por lo que conoce de primera mano los trabajos que se necesitan para continuar optimizando la atención a los ciudadanos.

“Recibimos al ministro Manzur y juntos realizamos un recorrido por las instalaciones del hospital para seguir articulando acciones y avanzar con los trabajos que se desarrollan y los que aún faltan”, precisó Bravo. Además, agregó: “Siempre mantenemos un diálogo fluido con la doctora Evangelina Vechetti, porque sabe que la estructura del municipio está a disposición”.

En ese marco, adelantó que ya se proyectan distintas mejoras para que el hospital pueda seguir brindando una buena atención a los vecinos, al igual que en los distintos centros de salud que posee la ciudad.

Por su parte, José Manzur explicó que “con el equipo del nivel central ya veníamos manteniendo reuniones con el equipo directivo del hospital, por lo que realizamos este recorrido para ver los planteos realizados, hacer un relevamiento y definir las principales acciones que debemos desarrollar”.

Asimismo, señaló que también se evaluó el trabajo que se viene llevando adelante en el establecimiento, tanto en los servicios que se prestan como en las necesidades que presenta el hospital, que actualmente funciona con todas sus áreas en actividad.

Sin embargo, Manzur remarcó que “la salud es una cuestión dinámica, por lo que permanentemente debemos trabajar sobre la infraestructura, el recurso humano y los servicios que se prestan en cada región. En esa dirección estamos, analizando qué prácticas se desarrollan en cada hospital y puesto de salud para brindar a la comunidad el mejor servicio y la accesibilidad que requiere”.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria provincial anunció que se avanzará en la refuncionalización de la guardia del hospital. “Recorrimos también el sector de odontología y observamos que parte del equipamiento tiene muchos años, por lo que vamos a trabajar en su renovación y poner especial énfasis en ese aspecto”, concluyó.