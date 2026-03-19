Alivio para adultos mayores: El Gobierno eliminó una restricción sobre los medicamentos

El Gobierno nacional avanzó en una modificación relevante del sistema de propiedad intelectual en el país al eliminar una restricción vigente desde 2012 que dificultaba el acceso a patentes de medicamentos.

La medida apunta a facilitar la llegada de nuevos fármacos y alinear la normativa local con estándares internacionales.

La decisión se oficializó a través de una resolución conjunta firmada por los ministerios de Salud y Economía junto con el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

Qué cambia con la nueva normativa

Hasta ahora, una resolución de 2012 imponía limitaciones adicionales para otorgar patentes farmacéuticas, lo que, según el Gobierno, hacía más complejo, e incluso en algunos casos inviable, registrar innovaciones en el país.

Con la derogación de esa norma:

El INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso

Se eliminan restricciones específicas que regían sobre medicamentos

Se busca acelerar el proceso de aprobación de nuevas patentes

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es facilitar la inscripción de nuevos tratamientos y reducir demoras en la llegada de terapias innovadoras.

Alineación internacional y contexto político

El cambio también responde a compromisos y estándares internacionales en materia de propiedad intelectual, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, el tema formaba parte de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, donde el sistema de patentes argentino era señalado como una traba en la relación bilateral.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la medida y afirmó que representa “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual” y un paso para que “Argentina vuelva a integrarse al mundo”.

Qué pasará con los medicamentos actuales

Uno de los puntos clave es que la medida no tendrá impacto retroactivo. Es decir:

Los medicamentos que ya están en el mercado seguirán comercializándose normalmente

No habrá cambios en su situación legal ni en eventuales pagos o restricciones

La nueva normativa se aplicará únicamente a futuras solicitudes de patentes

Qué impacto puede tener en los argentinos

El Gobierno sostiene que este cambio podría traducirse en:

Mayor disponibilidad de medicamentos innovadores

Incentivos para la inversión en el sector farmacéutico

Mayor integración con mercados internacionales

Sin embargo, el debate queda abierto sobre el posible efecto en los precios y el acceso a tratamientos, un punto clave en el sistema de salud argentino.

(Via Pais)