Agua Potable de Jujuy cerró con éxito el programa “Uma Kawsay” en la Puna

Con gran participación de referentes locales y educativos, Agua Potable de Jujuy finalizó su programa de capacitación sobre el uso responsable del agua.

En el marco del proyecto institucional “Uma Kawsay” (El agua es vida), Agua Potable de Jujuy S.E. llevó adelante el último módulo de capacitación teórica-práctica en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Abra Pampa.

La jornada, que se extendió durante todo el día, estuvo orientada a fortalecer los conocimientos técnicos y sociales para garantizar un servicio de calidad en toda la provincia.

La actividad contó con la presencia del presidente de la empresa, Juan Carlos García, acompañado por el vocal técnico, Luis Jure. El proyecto es una iniciativa impulsada por sus creadores: el jefe del sector Servicios Dispersos, Girón Flores, y la jefa del Laboratorio de Investigación y Desarrollo, Luciana Pizarro. Asimismo, participó la Prof. Liliana Zerpa, referente del área de Entornos Saludables del Ministerio de Educación.

Gestión integral y compromiso territorial

Durante el cierre, García destacó la importancia de estas acciones: “Siguiendo las directivas del gobernador Carlos Sadir, Agua Potable no solo se enfoca en obras de infraestructura, sino en una gestión integral. Tan importante como tener la red es el uso racional y el conocimiento técnico para mantener el servicio en cada punto de Jujuy”.

Esta instancia de formación involucró a responsables de servicios dispersos de municipios y comunidades, así como a empleados de la empresa, con el objetivo de asegurar que el agua potabilizada cumpla con los estándares de calidad vigentes en todo el territorio provincial.

Alcance federal y herramientas prácticas

Con este encuentro en Abra Pampa, se completa el ciclo que recorrió todas las localidades de la provincia. En esta oportunidad, participaron referentes de: Abralaite, Agua de Castilla, Pabellón, Quebrada de Encrucijada, Agua Chica, Quebraleña, Río Grande, Quera, Quichagua, Queta, Rachaite, Doncellas, Rinconada, Santo Domingo, Casa Colorada, Coyaguaima, Liviara, Pueblo Nuevo Pirquitas, Loma Blanca, Orosmayo, Misarumi, Paicone, Lagunillas de Farallón y Cusi Cusi.

Al finalizar la jornada, se hizo entrega de certificados y kits de potabilización para que cada comunidad pueda realizar el proceso de manera autónoma y segura. El kit incluyó: cartilla teórica, boya, pastillas de cloro, reactivos de medición, tarjeta colorimétrica y tubos de ensayo.

Con el cierre de «Uma Kawsay», Agua Potable de Jujuy reafirma su compromiso de garantizar el derecho al agua y promover la cooperación comunitaria para un futuro sustentable.