Sadir lanzó “Potencial Jujeño” para vincular estudiantes con la industria minera

El gobernador de Jujuy encabezó la presentación de la iniciativa que promueve el vínculo de estudiantes de la UNJu con el sector privado y productivo.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la presentación del programa “Potencial Jujeño”, convenio articulado entre JEMSE y la Universidad Nacional de Jujuy a través de la Facultad de Ingeniería para prácticas profesionales en carreras afines a la minería.

En la conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno estuvieron presentes: el presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich; el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo, y el Decano de la Facultad de Ingeniería, Luis Alejandro Vargas.

El programa “Potencial Jujeño” tiene como objetivo principal que los estudiantes de las carreras de ingeniería de Minas y de la Licenciatura en Ciencias Geológicas puedan realizar pasantías en un ambiente real de trabajo y enriquecer su perfil laboral.

Fortalecer el empleo local

El mandatario, en tal contexto, ponderó que la iniciativa con JEMSE, la UNJu y las empresas mineras es clave para conectar el estudio con la práctica laboral real.

“Es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes puedan estar en el terreno, conocer y practicar todo lo que vienen estudiando”, afirmó.

Continuando, el gobernador agradeció el acompañamiento de las autoridades de la Universidad de Jujuy y también de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería.

A su vez, sostuvo que dicha vinculación busca fortalecer la fuerza laboral jujeña, asegurando que los puestos de trabajo generados por las inversiones en minerales críticos sean ocupados por profesionales locales.

“Los jujeños tenemos que tener estudiantes y profesionales capacitados, que conozcan y esto es lo que buscamos con esta vinculación que es poder avanzar con la posibilidad de nuevos puestos de trabajo para nuestros estudiantes y para nuestra gente de Jujuy”, valoró.

Finalmente, Sadir manifestó que la minería es fundamental para la economía de Jujuy y que representa la mayor parte de las exportaciones provinciales, generación de puestos de trabajo y también de proveedores locales.

Trabajo en conjunto

Por su parte, Ivacevich mencionó que “’Potencial Jujeño’ es un puente para nuestros futuros profesionales y una gran oportunidad para retener el talento con la minería. Actividad que no solo se trata de captar inversiones sino de formar recursos humanos para el desarrollo de cualquier proyecto minero”.

Asimismo, el funcionario indicó que esta primera etapa incluye las carreras afines pero que la intención es seguir trabajando para incorporar otras formaciones.

“Vamos a iniciar con un mapeo en la zona de Susques, luego ampliaremos para que se sumen más estudiantes porque existe futuro con la minería en Jujuy”, concluyó.

Oportunidades laborales

En tanto, el rector Bonillo agradeció el apoyo del Gobierno de Jujuy en temáticas relacionadas a la formación académica, como el inicio reciente de la carrera de Medicina y, en esta oportunidad, apostar al desarrollo minero.

“Felicitar por la nueva cartera de minería que permite trabajar de manera conjunta en el financiamiento para nuestra Escuela de Minas y para la Facultad de Ingeniería en diferentes proyectos. Esto también es una buena noticia para generar trabajo de calidad para nuestros estudiantes”, sostuvo.

Por su parte, el decano Vargas indicó que está abierta la inscripción para cuatro alumnos; dos de la carrera de Ingeniería de Minas y dos de Licenciatura en Ciencias Geológicas.

“Este un principio que planea expandirse para estudiantes de la Ingeniería Química. Porque estos convenios privados y estatales permiten que los alumnos avanzados logren contratos fijos y que sean profesionales que demuestren su talento en la provincia”, finalizó.